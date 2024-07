Ulule et ActuaLitté : un gros coup de pouce pour les projets littéraires

« Qu’il s’agisse de l’ouverture d’une librairie, d’un projet éditorial, de l’organisation d’une manifestation, Ulule a amplement démontré combien son lien avec le livre était fort. ActuaLitté apportera le plus de rayonnement possible à ces initiatives, afin qu’elles trouvent un écho auprès du public », assure Nicolas Gary, directeur et cofondateur de ActuaLitté.

Chaque mois, une sélection de collectes fera l’objet d’un focus dans les colonnes du média, fondé en février 2008. Cette initiative permettra d'offrir une visibilité accrue aux auteurs, éditeurs et créateurs de contenu littéraire en quête de soutien financier pour concrétiser leurs projets. Par la suite, les porteurs de projets accéderont directement à un espace où présenter leur initiative directement au lectorat du site.

Les lecteurs d'ActuaLitté bénéficieront d'un accès privilégié à des projets littéraires originaux. Ils pourront ainsi découvrir en avant-première des œuvres prometteuses et contribuer à leur réalisation.

Alexandre Boucherot, cofondateur et président d'Ulule, ajoute : « Accompagner les créateurs et les créatrices, c'est notre job à Ulule. La période récente a été difficile pour le monde du livre. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour accompagner au mieux les projets d'éditeurs, de libraires et d'auteurs. Cette alliance avec ActuaLitté va nous permettre d'aller beaucoup plus loin pour partager et diffuser les milliers de projets qui font toute la vitalité du secteur. »

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche de soutien aux acteurs du livre en France. Il vise à favoriser l'émergence de nouvelles voix dans le paysage éditorial français, quel que soit leur choix pour s'exprimer.

Les deux entreprises expriment leur enthousiasme face à cette collaboration. Elles y voient une opportunité de dynamiser le secteur du livre, d'encourager l'innovation éditoriale.

À propos de ActuaLitté :

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média francophone sur le livre et la lecture. Avec plus de 1,3 million de lecteurs chaque mois, il s’adresse tout à la fois aux professionnels et au grand public.

À propos d'Ulule :

Acteur historique du financement participatif, Ulule accompagne désormais les acteurs et les actrices du changement à travers ses trois métiers : la formation, le crowdfunding et la distribution de marques responsables. Sa mission : donner des ailes à celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable et plus créatif. Depuis 2010, Ulule a fait émerger plus de 45 000 projets et collecté plus de 280 millions d’euros. Ulule fait également partie des 25 premières entreprises à avoir été certifiées B Corp, dès 2015.