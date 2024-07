Dans le Grand Est, un été sous le signe du livre jeunesse

La Fabrique du livre jeunesse #5 revient du 8 juillet au 31 août 2024 dans le réseau des bibliothèques publiques du Grand Est pour de nouveaux ateliers de pratique créative pour les petits et grands.

Portée pour la cinquième année consécutive par Interbibly, centre de ressources du livre en Grand Est, La Fabrique du livre jeunesse propose cet été trente-quatre cycles d'ateliers de pratique artistique et culturelle à destination des plus jeunes et des familles. Pour se joindre à la fête, il suffit de se rendre dans la bibliothèque participante la plus proche et de suivre les modalités d’inscription de chaque établissement.

Trente-quatre artistes, auteurs et illustrateurs jeunesse du territoire vont accompagner durant quatre jours leurs publics pour imaginer, fabriquer, dessiner, écrire, rêver... Scène ouverte sur la richesse et la diversité de la littérature, La Fabrique du livre jeunesse est destinée à tous les publics.

Parmi les artistes auteurs participants, citons Alexandra Pichard, Claire Caillebotte, Elsa Mroziewicz, Inky, Johan Heliot, Léonie Koelsch, Marion Duval, Nadège Viel, Sandra Poirot Cherif ou encore Yann Lovato.

Financés par la DRAC Grand Est dans le cadre de « L'Été culturel 2024 » et soutenus par la Région Grand Est, ces temps de partage et de découverte sont de véritables échappées pour mettre en lumière les univers fertiles et variés des artistes auteurs participants, notamment à travers des ateliers poésie, BD, pop up, fresque collective, manga... Les médiathèques accueilleront les auteurs en s’associant à de nombreux partenaires : centres de loisirs, centres socio-culturels et librairies de proximité. Des séances de dédicaces tout public seront également organisées.

Chaque année, l'opération propose toujours plus d’ateliers. En 2023 déjà, 31 Fabriques trouvaient leur public, soit 50 % de plus qu’en 2020 et 2021, avec au total 218 ateliers déployés dans les dix départements du Grand Est. Cette année, ce sont 272 ateliers et rencontres qui seront programmés dans plus de 40 bibliothèques. Un été riche en perspective !

Le programme complet des événements se trouve à cette adresse.