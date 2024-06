Les Maison de la Presse et Point Plus éligibles au Pass Culture

« Pour nos commerçants sous enseignes, pour la jeunesse et pour la culture, c’est une excellente nouvelle. La diffusion de l’offre culturelle ne doit pas connaître d’obstacle », a déclaré Arnaud Ayrolles, président du groupe NAP.

Le réseau compte plus de 1200 points de vente avec une offre librairie, mais seuls les magasins équipés pour encaisser le Pass Culture et capables de conseiller les jeunes pourront offrir ce service. La sélection des magasins se fera après analyse de leur offre librairie.

Et la presse imprimée ?

Le groupe NAP souhaite aller plus loin et plaide pour que le Pass Culture inclue également la presse écrite. Actuellement, seuls les abonnements et achats de presse numérique sont admissibles au Pass Culture, à condition qu'ils soient répertoriés dans la liste des publications IPG, incluant la presse jeunesse, les arts et lettres, l'histoire, et les sciences.

Les versions papier des magazines et journaux ne bénéficient pas encore de cette mesure. Arnaud Ayrolles affirme alors que le groupe NAP serait « heureux de voir [le Pass Culture] faire son entrée chez les marchands de presse pour favoriser l’achat de presse papier et non pas uniquement la presse numérique. En plus d’être cohérent avec l’objectif du pass Culture de favoriser une offre physique, ce serait un signal fort de confiance et de soutien envoyé aux marchands de presse, qui sont un maillon essentiel de la distribution de l’offre culturelle en France. »

Crédit image : Par Nantua01 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0