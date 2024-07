Nathalie Marcerou-Ramel renouvelée à la direction de l'Enssib

Dans un message publié sur le site de l'Enssib, Nathalie Marcerou-Ramel se dit honorée par ce nouveau mandat « à la direction de cet établissement atypique et attachant qu’est l’Enssib ». « Briguer le renouvellement de ses fonctions est un exercice plutôt complexe : il suppose de dépasser le quotidien, pour dresser un bilan autant collectif que personnel et s’interroger sur ce que l’on pourra encore apporter à l’établissement », ajoute-t-elle.

Il s’agira de mener à bien plusieurs chantiers de pilotage et de formation, à commencer par l’instruction d’un possible passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) et l’intégration à la formation des conservateurs du tronc commun piloté par l’INSP ; de renforcer le projet scientifique de l’école en favorisant la prospective et les synergies entre formation, recherche et diffusion des savoirs professionnels et scientifiques autour de plusieurs politiques publiques (Science ouverte, lutte contre la désinformation, responsabilité sociétale et environnementale) ; de consolider le positionnement de l’Enssib, ses liens avec ses nombreux partenaires, pour développer à la fois ses missions d’enseignement supérieur et de recherche et celles d’école de la haute fonction publique, dans une recherche constante d’équilibre et de complémentarité.

– Nathalie Marcerou-Ramel