Mort du poète Jean Gédéon à l'âge de 92 ans

Après une carrière dans le milieu de la banque, Jean Gédéon se tourne plus radicalement vers l'écriture et la poésie. Il fréquentait toutefois ces dernières depuis plusieurs années, se rappelant d'une découverte dans les années 1940 et 1950, au lycée, auprès du site spécialisé La Pierre et le Sel.

« En fait, nos professeurs ne nous parlaient jamais de littérature contemporaine, et nous n’avions qu’une vue très lointaine et parcellaire de la poésie du XXe siècle. Une exception, cependant, la rencontre de Prévert et de son recueil Paroles, introduit en secret par un copain externe, dans les années quarante-six et que nous nous sommes passés pour lecture privée au dortoir, sous les draps et à la lampe électrique », racontait-il.

Il découvre par la suite d'autres poètes, d'Andrée Chedid à Yves Bonnefoy, de René Char à Francis Ponge, de Vénus Khoury-Ghata à Yves di Manno, en passant par Eugène Guillevic et Valérie Rouzeau.

Jean Gédéon pratiquait la poésie comme la photographie, « des disciplines jumelles, qui ont ce pouvoir mystérieux d’arrêter le temps, de le rendre revisitable à volonté et d’en figer les éphémères, une émotion, un coup de gueule, un regard pensif, une belle lumière ».

Il a publié une quinzaine de recueils poétiques, dont Sur un sentier obscur (Hélices Poésie, 1999), Sur la touche liminale (Clapas, 2001), Les secrets (Encres Vives, 2004), La surface est paisible (Encres Vives, 2007) ou encore Le rire grinçant des automates (Encres Vives, 2010).

Plusieurs revues ont accueilli ses textes, parmi lesquelles Décharge, Les Saisons du poème, Poésie Terrestre et Les amis de Thalie.

