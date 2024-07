Le premier Fnac Café ouvre ses portes à la Gare du Nord

C’est une première en France. Lagardère Travel Retail, filiale du Groupe Lagardère qui gère nombre de commerces dans les gares et aéroports, dont les enseignes Relay, a récemment célébré un partenariat inédit avec les magasins Fnac, détenus en partie par Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque propriétaire d’Editis.

Depuis le 8 juillet, après 18 mois de travaux, les voyageurs passant par la Gare du Nord peuvent profiter d’un tout nouvel espace qui offre à la fois une pause lecture et un temps gourmand. En plein cœur du Hall 1 trône ce magasin flambant neuf.

« Nous voulons faire des gares des lieux de destination et de services et cet espace unique démontre notre capacité à innover et à fédérer nos partenaires autour de nouveaux concepts, et j’en suis très fier ! », souligne Vincent Romet, PDG de Lagardère Travel Retail France, dans un communiqué.

La lecture au centre du projet

Lumière tamisée, logos éclairés : Fnac et Relay affichent une fière cohabitation. En bas, le magasin Relay, célèbre par sa couleur rouge vif. Après une petite montée de marches, un espace de 150 m2 entièrement dédié à la pratique de la lecture. Bien sûr, on y retrouve tous les marqueurs de la Fnac : code couleur, rayonnage linéaire et épuré, typographie cumulant noir, jaune et blanc pour guider les lecteurs.

Fnac Café, Gare du Nord / ActuaLitté CC-BY-SA

Bande dessinée, romans policiers, développement personnel, Young Adult, et même un rayon manga : tous les genres sont représentés, offrant une sélection de 10.000 références aux lecteurs. Se trouvent en bonne place les auteurs populaires du moment, tels que Morgane Moncomble, Virginie Grimaldi, Tim Probert, Itsuki Nanao, Nekokurage...

Tout est pensé pour détendre et divertir les voyageurs, à commencer par un rayon électronique qui peut pallier les oublis de dernière minute. Sont disponibles à la vente des casques Bluetooth, écouteurs sans fil, et accessoires téléphoniques.

Rayon multimédia proposé par la Fnac Gare du Nord / ActuaLitté CC-BY-SA

Un espace hybride

Les voyageurs de la Gare du Nord profitent d’un moment de détente, assis çà et là sur les quelques tables mises à disposition. Aux côtés de leurs bagages parfois encombrants, ces derniers mettent à profit ces quelques minutes pour terminer une tâche sur leurs ordinateurs, écrire un dernier message, ou dévorer les pages du dernier roman de Conceição Evaristo (chaudement recommandé par la rédaction).

Vue sur les quais depuis l'espace dégustation / ActuaLitté CC-BY-SA

Côté restauration, on trouve des boissons classiques ou gourmandes (café long, double, chocolat viennois ou cappuccino) dans une fourchette de prix allant de 2,90 € à 5,90 €. Sandwichs, salades, brownies et viennoiseries sont également proposés à la dégustation.

Un premier magasin test ?

La Gare du Nord est un choix stratégique pour implanter ce premier café-librairie. Fort d’une fréquentation de 700.000 voyageurs quotidien, ce chiffre devrait bondir à 900.000 pendant les jeux, selon Le Journal du Dimanche. C’est donc une enseigne qui fait valeur de test pour le Groupe Lagardère Travel Retail, qui n’a pas encore dévoilé de projets de développement.

L'ensemble des services, y compris le Click & Collect, sont proposés par une équipe de conseillers, qui accueille et accompagne les clients 7 jours/7 de 7h à 20h.

Crédits images : ActuaLitté / CC-BY-SA 2.0