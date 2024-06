Les libraires réclament une “baisse drastique de la production” de livres

1200 personnes, dont 700 libraires, se retrouveront les 16 et 17 juin prochains, à Strasbourg, pour les Rencontres nationales de la librairie. Organisées tous les deux ans, elles permettent aux professionnels de se retrouver, de mettre en lumière la situation des métiers de la librairie, mais aussi d'alerter les pouvoirs publics et les autres acteurs de l'écosystème sur les problématiques du moment.

Paradoxalement, les années Covid restent dans les mémoires de la profession comme une respiration : la reconnaissance du statut de commerce essentiel et le fort soutien public apporté aux librairies ont aidé les commerces indépendants à traverser ce moment sans encombre ou presque. À l'inverse, les années à venir s'annoncent plus complexes, alerte le SLF en pointant plusieurs causes.

Un métier attractif, mais fragilisé

Environ 500 librairies ont été créées sur les cinq dernières années, relève le SLF, dont la moitié dans des villes de moins de 20.000 habitants. Un véritable « librairie-boom » qui témoigne de l'attractivité du métier, entouré d'une aura — justifiée — de commerce générateur de lien social, à la forte valeur ajoutée. À ce titre, une moitié des créations est due à des personnes issues du monde du livre, l'autre à des individus en reconversion professionnelle.

Cependant, cette image positive ne doit pas masquer une réalité moins engageante : « Aujourd'hui, en librairie, on passe notre vie à remplir et vider des cartons, comme dans un film de Chaplin où la chaine s'emballe », résume crument Amanda Spiegel, de la librairie Folies d’encre de Montreuil, vice-présidente du SLF et présidente de sa commission commerciale.

En cause, la surproduction de livres, avec une hausse du nombre de livres édités estimée à 300 % par rapport aux années 1980 par la professionnelle. « Sur la même période, la population n'a augmenté que de 20 %, quand le lectorat s'est stabilisé, voire rétracté. Les conséquences ne sont pas vertueuses du tout. »

Paupérisation des auteurs, réduction des tirages, forte rotation des livres — et des titres qui disparaissent plus rapidement des tables —, emballement des flux de transport et donc de l'empreinte écologique... Les maux provoqués par cette fuite en avant de la production seraient nombreux.

« Nous avons besoin d'une prise de conscience de ces effets non vertueux par les éditeurs, les distributeurs et les diffuseurs : une baisse drastique de la production, collective, serait très saine », annonce Amanda Spiegel, « elle nous permettrait de faire notre métier d'une manière plus qualitative que quantitative ».

Un redoutable « effet ciseaux »

Autres menaces qui planent sur la profession, les hausses du coût de la vie et des charges des libraires qui, conjointement, exercent un « effet ciseaux » sur leurs finances. L'inflation qui s'est déployée ces derniers mois a eu un impact sur le panier moyen des acheteurs de livres, sur fond de recul de l'engouement pour la lecture.

Les chiffres d'affaires des librairies n'ont donc pas eu tendance à augmenter, quand la marge dégagée, elle, reste toujours de l'ordre de 1 %, voire de 0,4 % pour les librairies dont le CA annuel est inférieur à 500.000 €.

Pour autant, les librairies ont besoin, pour fonctionner de libraires : très qualifiés (souvent à bac +5), engagés dans un « métier d'investissement total, physique et mental », ces professionnels sont généralement faiblement rémunérés. Les frais de personnel représentent malgré tout entre 18 et 20 % du chiffre d'affaires d'une librairie, pour 12 à 14 % du côté des grandes surfaces culturelles, 10 % pour les super et hypermarchés et plutôt 5 % chez les pur players, assure le SLF.

Alexandra Charroin-Spangenberg, de la Librairie de Paris (Saint-Étienne), vice-présidente du SLF et à la tête de la commission sociale, indique que « la réduction du nombre de salariés, dans les plus petites librairies », est déjà effective et qu'elle risque de s'étendre « aux moyennes et grandes structures si aucune mesure n'est prise ».

Même s'ils sont faibles, les salaires en librairie sont indexés sur les montants du SMIC : depuis 2021, l'augmentation des salaires, bien que « normale et justifiée », atteint + 10 %. Additionné aux hausses des coûts de l'énergie (+ 150 %) et des transports des livres (+ 13 %), l'ensemble devient complexe à régler pour ces points de vente du livre.

Une étude menée par le cabinet Xerfi, présentée au cours des RNL, assure que cet « effet ciseaux » pourrait conduire, à chiffre d'affaires et à marge constants, à un déficit dans la plupart des librairies, d'ici 2025. « Pour éviter cette situation, il faudrait de 5 à 8 % de chiffre d'affaires en plus, selon la taille des commerces, sur les deux prochaines années, ce qui parait hautement improbable », constate Amanda Spiegel.

Un appel à certains éditeurs

« Notre priorité est de chercher des pistes » pour dégager cet horizon, reprend Anne Martelle (Librairie Martelle, à Amiens), présidente du Syndicat de la Librairie française. « Nous pouvons gagner en productivité et faire des économies en interne, mais nous sommes arrivés au bout de ces pistes aujourd'hui », estime-t-elle.

L'organisation se tourne à présent vers les maisons d'édition, et notamment celles qui dominent un secteur particulièrement concentré. « Les 12 premières maisons d'édition en France représentent 87 % du marché, les 4 premières maisons d'édition représentent 55 % du marché. Avec ces chiffres-là, on a presque déjà tout dit », rappelait dernièrement Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, face à des sénateurs.

« La Loi Lang a donné une responsabilité très importante aux éditeurs [qui fixent le prix de vente du livre, NdR], qu'ils ont tendance à oublier », assure la présidente du SLF. La réclamation récurrente de l'organisation, portée depuis plusieurs années, tient donc toujours : elle prône la généralisation de la remise minimale de 36 % accordée aux libraires.

Un taux plancher, d'ores et déjà « pratiqué par Editis et Madrigall, mais pas par Hachette ni Média Participations. Pour eux, cela représente une goutte d'eau, mais une aide très importante pour les libraires. On se demande ce qu'ils attendent pour se joindre au mouvement », relève Anne Martelle.

Une exigence d'autant plus légitime, pour la profession, que les libraires s'investissent pour répondre à la clientèle, mettre les livres en avant, proposer des animations autour de certains titres... « Cet aspect-là n'est pas valorisé par la diffusion, et il est anormal que les remises accordées aux libraires soient inférieures à celles d'autres circuits de vente, où les ressources humaines sont moins nombreuses, moins compétentes », renchérit Amanda Spiegel.

Parallèlement à ce taux plancher de remise, le SLF souhaite casser le « plafond » du taux de 40 % de remise, environ, accordé à de moyennes et grandes librairies, et obtenir un taux plus élevé, jusqu'à 45 %, « qui serait accordé à d'autres vendeurs de livres ». En outre, une « prise en charge des frais de livraison des offices [les nouveautés, NdR] » est demandé par le SLF, qui rappelle que « les libraires prennent en charge les transports aller et retour ».

Limiter le rabais aux collectivités

Autre revendication persistante du Syndicat national de la librairie, qui prend des allures d'urgence vitale en 2024 : la limitation du rabais qu'il est possible d'accorder aux collectivités par les librairies, pour l'achat de livres des bibliothèques. Actuellement fixé à 9 %, ce taux de remise serait quasiment obligatoire pour qu'une librairie puisse espérer obtenir le marché.

« Il faut y ajouter les 6 % reversés au titre du droit de prêt [pour rémunérer auteurs et éditeurs, mais aussi financer la retraite complémentaire des auteurs], sur lesquels nous sommes totalement d'accord », précise Anne Martelle. « Mais la marge se trouve ainsi amputée de 15 %, sans compter les frais de transport et le temps passé par le libraire ou son salarié. »

L'organisation professionnelle réclame donc un abaissement du taux de remise possible à 5 %, « le niveau de rabais qu'il est possible de consentir aux particuliers ». Le coût pour les collectivités, universités incluses, serait de 6 millions € par an, d'après les estimations du SLF, mais le gain atteindrait 1 % de marge en moyenne pour les librairies : « On comprend l'importance du sujet pour nous », ajoute la présidente.

La ministre de la Culture Rachida Dati, qui devrait ouvrir les Rencontres nationales de la librairie de Strasbourg, sera sûrement amenée à s'exprimer sur le sujet, ou en tout cas à témoigner de l'attention portée par son ministère à la situation de la filière.

