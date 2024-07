Marion Boudon-Machuel, directrice des études et recherche à l'INHA

Depuis 2015, Marion Boudon-Machuel enseigne l’Histoire de l’art moderne à l’Université de Tours, où elle a joué un rôle actif au sein du Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Ses travaux et publications sur l’art de l’époque moderne, et plus précisément sur la sculpture des XVIe et XVIIe siècles, lui ont valu une reconnaissance internationale. Elle a exploré divers aspects de cet art, allant de ses spécificités à son rôle dans le mouvement de la Renaissance et ses relations avec d’autres disciplines artistiques.

De 2014 à 2023, elle a dirigé ou codirigé cinq programmes sur l’histoire de l’art et les humanités numériques, portant sur les arts en Val de Loire de 1450 à 1600 (ARVIVA), l’apport du numérique à l’étude de la sculpture (Sculpture3D), le vitrail à la Renaissance en Val de Loire (VITRAIL), l’étude et la restitution 3D du tour de chœur de la cathédrale de Chartres (ChArtRes), et la ville de Tours à la Renaissance (ParTouRs).

Ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome (1997-1999) et de la Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi à Florence (1999-2000), elle a déjà travaillé à l’INHA, où elle a été conseillère scientifique de 2006 à 2009, chargée du domaine « Histoire du goût », puis rédactrice en chef de la revue Perspective (revue de l’INHA) de 2009 à 2012.

Nouvelles responsabilités

En tant que directrice du Département des études et de la recherche, Marion Boudon-Machuel sera responsable de la poursuite du développement de l’activité scientifique de l’INHA, de la fédération des réseaux de chercheurs autour de projets ambitieux, et de la valorisation des fonds de la bibliothèque de l’Institut, en collaboration étroite avec le DBD (Département de la bibliothèque et de la documentation).

Sa mission consistera à promouvoir l’excellence des politiques documentaires et à soutenir les initiatives en humanités numériques. Son expérience et sa passion pour l’histoire de l’art seront des atouts essentiels pour accomplir les missions de l’INHA et renforcer son rôle de leader dans le domaine de l’histoire de l’art.

Crédits image : Athénaïs Castanet © INHA