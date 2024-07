Aux États-Unis, Penguin Random House acquiert Boom! Studios

De l'autre côté de l'Atlantique, le mouvement de concentration se poursuit. Penguin Random House, un des plus puissants groupes d'édition du pays — et du monde — s'est offert la maison Boom ! Studios, une figure du marché américain des comics.

Annoncée dans la matinée du 10 juillet par Bleeding Cool, la transaction a été officialisée peu après par le groupe lui-même. Elle doit être bouclée au cours de cet été 2024.

Des licences et des grands noms

Fondée en 2005 par Ross Richie et Andrew Cosby, eux-mêmes auteurs de bandes dessinées, Boom ! Studios était motivée par l'envie d'offrir un nouveau terrain de jeu à des vétérans de l'industrie. Rapidement, Richie et Cosby, désireux de rapprocher BD et productions audiovisuelles, développent tout un pan du catalogue vers l'adaptation de licences en comics.

Dès 2006, Boom ! hérite ainsi des droits d'adaptation de Warhammer 40000, d'après le jeu de figurines de Games Workshop, et, l'année suivante, porte au cinéma une de ses séries, 2 Guns, d'après les comics de Steven Grant et Mateus Santolouco.

Plusieurs grands noms de l'industrie émailleront le parcours de Boom ! Studios, dont Mark Waid, James Tynion IV, Grace Randolph, Mike Carey ou encore Matt Kindt. On trouve à son catalogue plusieurs séries tirées d'autres médias, comme Robocop, La Planète des singes, Sons of Anarchy, Firefly ou encore Dune. Mais aussi des œuvres plus underground, à l'image de Something Is Killing the Children, de James Tynion IV et Werther Dell’Edera (traduit en France chez Urban Comics par Maxime Le Dain).

En 2020, Boom avait réalisé un de ses gros coups en réunissant Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney pour la série BRZRKR, traduite en France par Lucille Calame pour les éditions Delcourt.

L'appétit de PRH

Penguin Random House intégrera Boom! Studios à sa filiale Random House Worlds, « une maison entièrement dédiée aux ouvrages tirés de licences » et assure que la structure conservera son indépendance.

« Je suis ravi de confier les rênes de Boom ! à la meilleure et à la plus grande maison d'édition au monde. L'attention qu'ils portent aux lecteurs et aux partenariats avec les détaillants s'appuiera sur notre travail et aidera nos créateurs à rencontrer encore plus le succès. De mon côté, je vais prendre un peu de temps libre avec ma famille et songer à ma prochaine étape », commente Ross Richie dans un communiqué.

Les bureaux de Boom ! resteront à Los Angeles, mais le site spécialisé Bleeding Cool assure qu'une restructuration pourrait suivre, afin de supprimer des postes devenus des doublons après le rapprochement. Selon la publication, 1/5 des emplois pourraient être concernés, mais la question n'est pas abordée par PRH, tout comme le montant de l'acquisition.

Cette dernière témoigne de la volonté expansionniste constante du groupe, propriété du géant médiatique allemand Bertelsmann. En 2022, PRH avait tenté de s'offrir Simon & Schuster, un éditeur qui représenterait 4,2 % du marché du livre américain, et même jusqu'à 9 % pour les seuls ouvrages imprimés. La procédure avait été interrompue par l'intervention du gouvernement américain, pour éviter une trop forte concentration et garantir une concurrence saine entre les acteurs.

Photographie : illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0