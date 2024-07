Printemps de la ruralité : quelles mesures pour le livre ?

Lancée en janvier 2024, l'initiative derrière le Printemps de la ruralité cherchait à adapter le modèle culturel actuel au dynamisme des territoires ruraux dans ce domaine. Une concertation nationale sur l'offre culturelle dans les territoires ruraux s'ouvrait dans la foulée, adressée aux habitants, aux élus, aux acteurs culturels, afin de dresser un état des lieux et d'identifier les besoins.

Des rencontres ont également eu lieu dans les différentes régions françaises, pour permettre aux différents acteurs de se rencontrer et d'échanger sur les sujets. Des assises nationales de la culture en milieu rural devaient suivre en avril dernier, a priori, mais n'ont finalement pas eu lieu.

Un plan pour une ambition

Dans un dossier de presse, le ministère présente son « Plan culture et ruralité », dont les principaux objectifs sont les suivants : « changer notre regard sur la vie culturelle en milieu rural, soutenir ses acteurs et ses lieux et créer un dialogue nouveau entre les formes culturelles urbaines et rurales », résume la rue de Valois.

Tous les services et opérateurs du ministère sont impliqués dans sa réalisation, qui suppose la participation des collectivités locales, mais aussi des acteurs culturels et entre autres des associations « dont la vitalité, notamment grâce à leurs bénévoles, est le terreau de la vie sociale », reconnait le ministère de la Culture.

23 mesures sont détaillées dans ce plan, réunies sous quatre axes : valoriser l'existant ; soutenir, y compris financièrement ; faciliter la mobilité des œuvres, artistes et publics ; et enfin accompagner les porteurs de projets.

Librairies et bibliothèques, lieux clés

Parmi les 23 mesures présentées par le ministère de la Culture, un certain nombre sont transsectorielles. C'est le cas du plan « Villages en fête », qui propose de soutenir 1000 projets de pratiques culturelles festives et collectives grâce à une subvention de 1000 € à 7000 € versée par les Directions régionales des affaires culturelles aux associations organisatrices. Avec cette somme pourront être financés formation des amateurs et des encadrants, achat de matériel, intervention d’artistes professionnels, partenariats avec des structures culturelles...

D'autres mesures sont plus ciblées, notamment la sixième, qui propose de soutenir plus largement les librairies installées dans les milieux ruraux. Elle avance ainsi un doublement du soutien apporté par les DRAC aux projets d’action culturelle des libraires ruraux, pour l'organisation d'événements et animations, mais aussi « l’enrichissement de leurs assortiments ».

Seront également aidés des projets de librairies itinérantes, « à condition qu’elles soient associées à des librairies gérant un magasin », précise le ministère qui annonce le lancement de deux territoires d’expérimentation en 2024 — sans autres précisions — et de nouvelles cibles en 2025.

Les bibliothèques départementales font également l'objet d'une mesure spécifique, par la généralisation des contrats départementaux lecture avec tous les départements d’ici fin 2026 (contre 69 existants sur 104 aujourd’hui).

« Le soutien à chaque contrat sera porté à 60.000 € en moyenne par an », indique le ministère en précisant que la formation des bibliothécaires fait partie des priorités.

Plus d'actions, plus de proximité

D'autres acteurs de la culture rurale sont visés par le plan, comme les festivals, incités à étendre leur programmation à d'autres moments de l'année grâce à des aides dédiées. « Une trentaine de festivals ruraux, de différentes tailles, feront l’objet d’une première vague de soutien d’ici la fin de l’année pour des projets en cours », promet le ministère.

Lorsque les infrastructures ou offres culturelles manquent dans certains territoires, le ministère accompagnera les fédérations d’éducation populaire et les établissements de l'enseignement agricole pour qu'ils puissent faire émerger une scène.

Dans cette volonté de proximité, le ministère annonce aussi une nouvelle stratégie territoriale de la part des grands établissements nationaux, mais aussi un soutien aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en place de solutions de mobilité : acquisition de minibus, déploiement de plateformes de covoiturages ou d’autopartages, ou encore transport à la demande...

Le ministère entend aussi mettre en place une résidence par département en milieu rural, de deux à six mois, « dans des lieux tels que les bibliothèques, services d’archives, EHPAD, entreprises, exploitations agricoles, centres PMI, structures de l’éducation populaire, centres sociaux, foyers ruraux, accueils de loisirs »...

Pour permettre aux publics de prendre connaissance de l'offre culturelle existante et de celle à venir, le ministère de la Culture compte faire de l'application Pass Culture un véritable moyen d'information, au-delà des bénéficiaires des fameux crédits, avec un référencement des acteurs culturels des territoires.

