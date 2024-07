Philosophie Magazine Éditeur et C ce soir ouvrent une collection

Cette collaboration entend prolonger l'expérience de l'émission télévisée en librairie, offrant des débats enrichissants et sérieux à travers des publications. Chaque année, trois titres seront publiés en coédition, avec des thèmes et des intervenants sélectionnés en accord avec C ce soir, afin de refléter les sujets d'actualité et les grands débats sociétaux.

Les discussions seront animées par Karim Rissouli, présentateur de l'émission, et Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie magazine.

Les deux premiers titres sortiront le 13 septembre prochain : Faire la guerre sans l'aimer ?, signé l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau et le diplomate Gérard Araud, dont le titre est évidemment une référence à l'ouvrage de notre philosophe national, BHL, paru en 2011, déjà...

Depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes et l'escalade des tensions au Proche-Orient à la suite d'une attaque par le Hamas contre Israël, le concept de guerre a refait surface de manière brutale pour nous, Européens, qui pensions l'avoir reléguée au passé. Ce retour brutal de la guerre nous contraint à redécouvrir comment analyser un champ de bataille, évaluer l'impact sur les prix de l'énergie et se protéger contre une radicalisation des positions. Pour explorer cette brèche ouverte dans notre réalité, nous avons sollicité l'expertise de deux spécialistes des conflits : Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, et Gérard Araud, diplomate. Tout en conservant une approche empreinte de prudence réaliste, ils identifient ce qui est envisageable ou non et, suivant les traces d'André Malraux, nous exhortent à intégrer la guerre dans notre réflexion sans pour autant céder à ses séductions. - Présentation de Faire la guerre sans l'aimer ?

Les écrans en question

L'autre titre de lancement de la collection est porté par le chercheur David Le Breton, l'ancienne Ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem et la linguiste Julie Neveux. Au programme de Les écrans ont la parole, un état des lieux de l’omniprésence inquiétante des écrans dans la vie sociale, les jeunes et la parole à l’âge des écrans, et comment résister ?

De la même manière que l’on a su réguler la consommation de tabac, il faut réguler la consommation d’écran, réguler le temps qu’on y passe et que l’on vole à notre vie réelle. - Najat Vallaud-Belkacem, C ce soir, le 20 mars 2024

L'esprit de l'émission

Aux côtés de Laure Adler et Camille Diao, Karim Rissouli anime ce programme dédié aux idées qui a pour vocation d'illuminer et expliquer la complexité de l'actualité mondiale. La philosophie et l'objectif principal de l'émission, qui en est à sa quatrième saison, sont résumés par la citation d'Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences : « Débattre, c’est argumenter pour ne pas se battre. »

L'émission est diffusée sur France 5 depuis janvier 2021, du lundi au jeudi en seconde partie de soirée. Produite par Together Studio et partiellement détenue par Banijay Group.

Depuis 2011, Philosophie magazine a étendu son activité en créant une maison d’édition de livres, baptisée Philosophie magazine Éditeur, sous la direction de Julie Davidoux. Une extension qui vise à enrichir et diversifier le contenu du magazine – comprenant le mensuel et les hors-séries – en l'adaptant au format livre, touchant ainsi un public différent, celui des librairies, tout en restant fidèle à ses lecteurs habituels.

À travers des collaborations avec des éditeurs tels que Stock et Arte France, la maison a lancé plusieurs collections, avant celle en collaboration avec C ce soir.