Le SNE absorbe l'Asfored, rebaptisée LivrEmploi 

La plateforme d’offres d’emploi aura vécu quelques mois avant de rejoindre le Syndicat : Pierre Dutilleul, président de LivrEmploi, avait été directeur général du SNE entre mars 2016 et juin 2022. L’association était déjà placée sous l’égide du SNE, mais un traité de fusion-absorption avait été signé le 19 mai. LivrEmploi faisait ainsi l’apport à son futur absorbant d’un actif de près de 3,85 millions € (incluant un passif de 168.711 €).

Nouvelles opportunités de croissance

Conséquence première : LivrEmploi en l’état sera dissous de plein droit, en vue de la fusion — une résolution qui sera présentée lors de l’Assemblée générale du SNE ce 27 juin. La structure qui se présentait jusqu’alors comme « organisme indépendant de réflexion, d’influence et de soutien dans le domaine de l’emploi et de la formation au service de toute la filière de l’édition et, plus largement, du livre », perd donc sa qualité d’indépendant, ipso facto.

Cette collaboration ouvrira la base de données du SNE à LivrEmploi — soit quelque 720 entreprises — afin d’accélérer son développement. Elle accordera une plus grande visibilité et une capacité d’influer « sur les partenaires extérieurs dans les métiers de la formation (eux-mêmes en concentration dans de grands groupes multimétiers) », précise le traité de fusion, qu’ActuaLitté a pu consulter.

Collaboration plus étroite

Côté financement, l’association absorbée accédera désormais à des fonds liés à la gestion paritaire de la branche et côté réglementaire, bénéficiera du statut de branche professionnelle du SNE. En outre, les nouveaux partenaires partageront des coûts et des compétences pour une croissance plus rapide : à ce titre, une première collaboration avait déjà été mise en œuvre dans le cadre du Festival du livre de Paris, édition 2024, à la demande de LivrEmploi.

Le poste de directrice du développement de Juliette Boué sera maintenu au sein du SNE. Vincent Montagne, président du SNE, sera président du nouveau bureau, aux côtés de Liana Levi et Louis Delas, en VP et Laure Leroy en trésorière.

Ne dites plus Asfored, mais LivrEmploi

Plus concrètement, on comprendra que le SNE vient d’absorber un acteur historique : l’Asfored. Fondée en 1972, l’Association Nationale pour la formation et le perfectionnement professionnel dans les métiers de l’édition, à l’initiative du SNE, l’organisme avait pris son envol.

À LIRE - L'Ecole de Traduction Littéraire du CNL bénéficiera du soutien de l'Asfored

D’un côté, la formation diplômante était assurée par Asfored de l’autre, la formation continue, opérée par Edinovo — cette filiale commerciale fut ouverte en 2014, pour devenir la SAS, dont l’Asfored, association, possédait 100 % du capital et des droits de vote.

Sous la présidence de Frédéric Mériot, fut menée une cession de 75 % d’Edinovo et de la marque Asfored, au profit de l’École de Condé (Groupe AD Éducation) en mai 2022. L’association Asfored possède toujours 25 % du capital ainsi que les murs de l’établissement du XIIIe arrondissement de Paris.

Clarification des entités

Cependant, de cette vente a découlé une reconfiguration stratégique : attendu que la gestion de l’école ne relevait plus du périmètre de l’Asfored association, il lui fallut redéfinir ses statuts et son objet. Une première étape conduit à la renommer Livremploi, dénomination adoptée par AGE en date du 10 mai 2023.

Elle changeait également de siège social, installé rue de Buci, et proposera dès lors des services aux éditeurs, en matière de RH avec une vision long terme. La plateforme d’offres d’emploi LivrEmploi.fr était en somme une déclinaison web de feu l’association Asfored, rebaptisée LivrEmploi, qui entre désormais dans le giron du SNE.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0