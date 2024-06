125 librairies indépendantes antifascistes, en soutien au nouveau Front populaire 

Les tribunes se suivent à l'approche des élections législatives, alors que bons nombres craignent de voir l'extrême-droite arriver au pouvoir le 7 juillet prochain. Cette fois, ce sont plus de 120 librairies « indépendantes et anti-fascistes » qui unissent leurs voix pour appeler à voter contre le RN et pour le Front Populaire, au moment où nous mettons en ligne ce sujet.

Mobiliser les librairies

Annabelle Chauvet, cofondatrice avec Juliette Debrix de la librairie, explique à ActuaLitté toute la démarche qui a conduit à cette tribune réunissant près de 125 “librairies antifas”, comme l’indique le texte. « Nous souhaitions toutes et tous apporter notre plein soutien au Front populaire et condamner le penchant vers l’extrême droite que l’on a tous constatée. C’est avant tout une décision collective qui a mené à cette action. » Et par la même occasion, au sortir des Rencontres nationales de la librairie, faire entendre les revendications des professionnels.

« Oui, il s’agit autant de défendre notre activité que de prendre nos responsabilités et notre part dans la lutte politique qui se profile », poursuit-elle. « Nos lieux sont politiques, en ce qu’ils accueillent des auteurs, des textes, des échanges et des réflexions, mais également parce qu’ils sont imbriqués dans un tissu local, social aussi bien que marchand. »

Sans pour autant oublier les librairies rurales, « dans une position pas forcément commode, quand elles ont des idées et convictions de gauche, au milieu d’une commune RN », souligne Annabelle Chauvet. « Il est important de montrer que nous faisons front commun, parce que les sujets se croisent, sur les marges, les remises que concèdent les diffuseurs : la machine qui enterre les librairies indépendantes est la même que celle qui dirige CNews ».

Leur texte est ici proposé dans son intégralité

Librairies antifas

Nous, libraires indépendant·es antifascistes de France, avons comme une grande partie du pays appris avec effarement la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale, sonné·es par la perspective de la formation d’un gouvernement d’extrême droite qu’elle a brutalement rendue possible.

À LIRE - “Barrage au Rassemblement national” : l'appel des acteurs du livre

Nous qui défendons la diversité éditoriale plutôt que son regroupement idéologique, qui célébrons la multiplicité des récits et des savoirs plutôt que leur soustraction, nous qui par nos choix défendons une vision plus compréhensive du monde dans sa grande et belle complexité culturelle, nous sommes, comme des millions de citoyen·nes, bouleversé·es et mobilisé·es contre la possibilité de subir des années de gouvernance fascisante dont nous ne doutons pas de la violence immédiate.

Nous savons bien qu'au-delà d'un résultat aux élections européennes, les forces réactionnaires sont à l'œuvre depuis des années, et certain.es d’entre nous ont déjà eu à subir des actes violents et d’intimidation de la part de leurs militant.es.

Post qui a enclenché toute la mobilisation des libraires

Nous n’oublions pas non plus qu’elles ont été aidées, dans leur processus de légitimation, par nombre de gouvernements successifs qui ont divisé et tenté d’utiliser à leur profit des affects racistes et néocoloniaux dont tout indiquait pourtant qu’ils ne pourraient pas en contenir les effets. La précarisation généralisée et la casse progressive du service public furent assurément aussi de puissants tremplins pour le Rassemblement National.

C’est un des privilèges de notre métier, nous rencontrons et échangeons avec une très grande variété de personnes. Combien de fonctionnaires, de personnels hospitaliers, d’éducateur·ices spécialisé·es, nous ont raconté depuis des années l’effondrement des institutions dans lesquelles iels travaillaient ?

Cette politique d’atomisation des individus a souvent été doublée d’une plus insidieuse fabrique de l’ignorance : par l’affaiblissement de l’école publique et de l’université où sont allègrement piétinés les objectifs d’égalité et d’ouverture, mais aussi souvent par l’étouffement d’institutions culturelles.

Nous avons déjà pu apercevoir comment bon nombre de théâtres dans la région Rhône-Alpes ont vu leur subvention fondre voire disparaître de manière aussi soudaine que violente, par la seule volonté d’un responsable politique. La fusion des télévisions et radios publiques qui était préparée par le dernier gouvernement n’était que la nouvelle étape de cet appauvrissement des savoirs partagés.

Dans nos librairies, le constat est aussi sans appel : chaque mois les forces réactionnaires s’expriment dans de nombreuses publications. Nous sommes révolté.es de constater que ceux qui détiennent de nombreux médias propageant des idées d’extrême droite sont également ceux qui possèdent de puissants groupes éditoriaux. Ceux-là même sont capables de dégager, sur une radio de grande écoute, une équipe entière pour installer un triste clown aux idées nauséabondes.

Cette manière de faire est déjà à l’œuvre pour imposer de nouvelles directions à de grandes maisons d’édition. Mais derrière notre crainte de l’emprise de Vincent Bolloré sur une partie du champ éditorial, nous sommes obligé·es de constater que nombre d’autres groupes ont joué à divers degrés avec le feu du scandale raciste par cynisme mercantile.

Nous faisons partie d’un écosystème littéraire qui sait lui aussi protéger, rémunérer, porter aux nues des auteur·ices islamophobes, antisémites, transphobes, misogynes ou pédocriminels. Bon nombre de nos confrères ont aussi choisi de défendre ces livres sans retenue, comme si leur présence relevait de la démocratie alors même qu’elle la menace dans ses fondements.

Nous pensons essentiel de contrecarrer les imaginaires d’extrême droite par la diffusion d’autres récits.

Dans nos diversités, nous œuvrons tous les jours pour faire de nos librairies des lieux de rencontre, de culture, de mise en avant de voix invisibilisées et de la variété du travail éditorial francophone. Nous y voyons tout ce que le discours majoritaire, grisé par le goût de la violence, refuse de voir : tout un pan du pays est en mouvement. Animé d’une immense curiosité, il regarde son histoire sous un jour nouveau, renouvelle les manières de dire et de faire, aspire à la paix, à la découverte, et surtout, à la dignité et au respect.

Les projets de l’extrême droite et de ses supplétifs ne relèvent pas du débat d’idées, ils menacent des vies. Sa censure nouvelle n’interdira et ne brûlera peut-être pas, mais elle instillera le doute partout, remettra en cause chaque vérité qui lui serait contraire pour mieux dresser les personnes les unes contre les autres, et in fine mieux les gouverner.

À LIRE - Mobilisations en France : “La promesse du RN ? Le Retour en Narrière !”

C'est pourquoi, nous, libraires indépendant·es, commerçant·es de proximité, membres d'associations bénévoles, conscient·es du rôle que nous pouvons jouer dans nos quartiers et nos territoires, nous appelons à soutenir le Nouveau Front Populaire.

Non parce que son projet serait idéal, mais parce qu'il est le seul capable de nous faire bifurquer, celui aussi qui permettra le mieux à nos librairies de soutenir la pluralité des récits, et de continuer à être des lieux culturels, d’échange et de diversité.

Quelle que soit l'issue du vote du 7 juillet, la bataille des imaginaires continuera, elle sera probablement plus âpre encore, et nous comptons bien y prendre toute notre part.

Librairie signataires de la tribune :

Librairie Un livre et une tasse de thé, Paris 10

Librairie Les Oiseaux Voyageurs, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85

Café-Librairie Chez Josette, Charleville-Mézières, 08

Librairie À la marge, Montreuil, 93

Librairie-Café L’Ombre du Vent, Niort, 79

Librairie Arborescence, Massy, 91

Librairie Pantagruel, Marseille, 13

Librairie Flora lit, Paris 14

Librairie Le Pied à terre, Paris 18

Librairie Les Rebelles Ordinaires, La Rochelle, 17

Librairie Le Mot de la Faim, Montreuil-Juigné, 49

Librairie La Bicyclette Bleue, Paris 20

Librairie Un Livre à Soi, Longjumeau, 91

Librairie La Régulière, Paris 18

Librairie Le Monte-en-l'air, Paris 20

Librairie Libertalia, Montreuil, 93

Librairie-Café À la ligne, Boulogne-sur-Mer, 62

Librairie Parenthèse, Saint Céré, 46

Librairie Le Merle Moqueur, Paris 20

Librairie Les deux GeorgeS, Bondy, 93

Lilosimages, Angoulême, 16

Librairie Le Biglemoi, Lille, 59

Librairie l’embarcadère, Saint Nazaire, 44

Librairie Le Bookshop, Montpellier, 34

Librairie La Lisette, Schirmeck, 67

Librairie Majo, Paris 5

Librairie-Café Boucan, Pont-Aven, 29

L’Affranchie librairie, Lille, 59

Librairie Les Parages, Paris 11

Librairie Dans La Forêt, Chaise-Dieu, 43

Librairie L’oiseau tempête, Saint-Nazaire, 44

Librairie la Lison, Lille, 59

Librairie les Villes invisibles, Clisson, 44

Librairie Les Jolis Mots, Vivonne, 86

Librairie La Petite Égypte, Paris 2

Librairie Myriagone, Angers, 49

Librairie Les Bien-Aimé.e.s, Nantes, 44

Librairie Transit, Marseille, 13

Librairie La Nuit des temps, Rennes, 35

Nouvelle Librairie Internationale V.O, Lille, 59

Librairie La Malle aux Histoires, Pantin, 93

Librairie-Café Aux Bavardages, Poitiers, 86

Librairie L’Astrolabe, Rennes, 35

Librairie Les furtifs, Aubagne, 13

Librairie Les Sauvages, Marseille, 13

Librairie La petite Gare, Rezé, 44

Librairie Les Parleuses, Nice, 06

Librairie Le Trait d’union, La Rochefoucauld, 16

Librairie Lecteurs en herbe, Neuville de Poitou, 86

Librairie-café Menta, Ossès, 64

Librairie La Virevolte, Lyon 5, 69

Librairie De beaux lendemains, Bagnolet, 93

Librairie-Café Violette and Co, Paris 11

Librairie La Vie devant soi, Nantes, 44

Librairie mots (DE) pas sage, Niederbronn-les-Bains, 67

Librairie Combo, Roubaix, 59

Librairie La Fleur qui pousse à l’intérieur, Dijon, 21

Librairie Nordest, Paris 10

Libreria Stendhal, Rome, Italie

Librairie La Veilleuse, Bangor, 56

Librairie 85000, La Roche-sur-Yon, 85

Librairie Les Déferlantes, Morlaix 29

Librairie El Ghorba mon amour, 92

Librairie à soi.e, Lyon, 69

Les Vagues - Librairie Queer, Nantes, 44

Librairie Les 3 Mondes, Montaigu-Vendée, 85

Librairie Les Lisières, Villeneuve d'Ascq et Croix, 59

Librairie Terra Nova, Toulouse, 31

Librairie L’Hydre aux mille têtes, Marseille, 13

Librairie Longtemps, Paris 19

La Nouvelle Librairie sétoise, Sète, 34

Librairie les Beaux Jours, Tarbes, 65

Les Oiseaux Livres, Saint Yrieix la Perche, 87

La Marge, Haguenau, 67

Librairie Temps-Livres, Pré Saint-Gervais, 93

Librairie Albertine, Concarneau, 29

Librairie Maison Marguerite, Nantes, 44

Librairie des femmes, Paris 6

Librairie La Boîte de Pandore, Lons-le-Saunier, 39

Librairie Lune et l’Autre, Saint-Etienne, 42

Librairie La Confiserie, Rabastens, 81

Librairie Ludique PORTAILS, Nantes, 44

Librairie La Madeleine, Lyon, 69

Librairie L’Atelier, Paris 20e, 75

Librairie Cerises & moineaux, Vernon, 27

Librairie Le Renard qui lit, Chalonnes sur Loire, 49

Librairie Les Mots à la bouche, Paris 11

Librairie Le Grain des Mots, Montpellier 34

Librairie La liste de mes envies, Châteaubriant 44

Librairie La Mouette rieuse, Paris 4e, 75

Librairie de l’Angle Rouge, Douarnenez, 29

Librairie Mot à Mot et Librairie Mot à Mot BD, Fontenay-sous-Bois, 94

Librairie La Rumeur des crêtes, Cadenet, 84

Librairie L’Usage du Papier, Trouville-sur-mer, 14

Librairie Vocabulaire, Paris 13

Librairie L’Odyssée, Vallet, 44

Librairie Damn Fine Bookstore, Lyon, 69

Librairie La Géothèque, Nantes 44

Librairie La Petite Ourcq, Paris 19, 75

Librairie Terres de Légendes, Toulouse, 31

Librairie MiMA, Marseille, 13

Librairie De Fil en Page, 04

Librairie Le livre en fête, Figeac, 46

Librairie L’Odyssée Bulle , Saint-Etienne-de-Montluc, 44

Librairie - café Le Comptoir Gâvrais, Gâvres, 56

Librairie Liragif, Gif sur Yvette, 91

Librairie des affamé•es, Annemasse, 74

Librairie Le Vent Des Mots, Lannemezan, 65

Libraire Le temps d’un livre, Pontarlier, 25

Librairie Des livres et vous, Gourdon, 46

Librairie café Le temps qu’il fait, Mellionnec, 22

Librairie Le Cachalot, Foix, 09

Librairie Le Chaudron, Saint-Nazaire, 44

Librairie Plume & Fabulettes Ancenis 44

Librairie L'Oiseau-Vigie, Saint-Pierre-des-Corps, 37

Librairie L’Oiseau Rare

Librairie Chez Simone, Bayonne 64

Librairie La Folie en tête -La Réole, 33

Librairie l'Odyssée Bulle, 44

Librairie L’Usage du monde, 75

Librairie Les Enfants Terribles, Nantes 44

La librairie du quai, Indre 44

Librairie La fourmi rouge, Cahors, 46

Librairie L’Arbre sans fin, Ganges 34

Librairie Jeux Bouquine, Laval 53

Crédits photo : Place de la Bastille, mobilisation du 15 juin 2024 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0