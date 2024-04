Le destin extraordinaire d'une enfant trouvée qui devint, par la force de sa passion, la cuisinière des Kennedy. 1999. Dans un cimetière du Vaucluse, sur la tombe d'une certaine Andrée Imbert, une couronne de fleurs et ces mots : " To Andrée, with love and gratitude. The Kennedy Family. " Quel est donc le lien entre cette femme et l'illustre famille ? Rien ne prédestinait la petite Andrée, pupille de la nation placée dans l'arrière-pays drômois, à côtoyer les plus grands... Pourtant, sa détermination et son don pour la cuisine guideront ses pas jusqu'aux Etats-Unis, où elle entre au service des Kennedy. Au coeur de la maisonnée, Andrée prépare les gâteaux d'anniversaire, imagine le menu des dîners de gala, console les peines des petits et partage les joies de la famille la plus célèbre du XXe siècle. L'histoire savoureuse d'une femme qui a réellement existé, ponctuée de photographies privées et de recettes extraites de son carnet.