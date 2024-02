Favor. Tome 1, Profonde noirceur

L'adrénaline et le danger des courses de voiture, Warmer Black baigne dedans depuis longtemps. C'est le champion, et il le sait. Etre vainqueur, ou rien. D'autant plus que pour sauver sa famille, Warm n'a pas le choix : il ne peut pas perdre. Emory Hudgens connaît les risques qu´elle encourt en participant à ce genre d´événement. Personne n´a jamais su la surprendre, jusqu´au jour où elle rivalise avec le nouveau coureur de sa petite ville australienne. Aussi doué qu'elle, elle parvient néanmoins à rafler la victoire, et au passage, à lui faire perdre dix mille dollars. Quand la jeune femme découvre que son adversaire est en réalité le nouvel élève de son lycée prestigieux... C'est la douche froide ! Le jeune coureur digère assez mal la défaite, et la compétition s'installe alors entre eux, mêlant haine et attirance. Warm est prêt à tout pour faire craquer sa camarade silencieuse et révéler au grand jour ses plus sombres démons. Mais Emmy en a conscience : elle n'est pas la seule à dissimuler des secrets. Et derrière son mutisme se cache une détermination farouche : elle le percera à jour. Peu importent les conséquences.