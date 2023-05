Plusieurs films et séries supprimés de Disney +

UkraineUnderAttack - Sans vraiment de surprise, l'agression russe de l'Ukraine s'enlise, avec des centaines de milliers de morts et d'innombrables blessés. Plus d'un an après le début de la guerre, les auteurs russes et ukrainiens peuvent-ils maintenir un dialogue ? Le PEN World Voices Festival, organisé il y a quelques semaines à New York, a apporté une réponse négative.