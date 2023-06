Meilleures ventes : Fred Vargas laisse tout le monde sur le carreau

Sur la dalle, qui se déroule en Bretagne, attire toute la France : le roman de Fred Vargas a convaincu 23.155 personnes. Virginie Grimaldi est toujours deuxième grâce à la sortie poche d'Il nous restera ça, qui s’est écoulée à 12.946 exemplaires.

Mais une redoutable concurrente se profile : Mélissa Da Costa a attiré 11.132 lecteurs avec la sortie poche de son roman La faiseuse d’étoiles. Cette dernière est déjà bien connue par le palmarès : la réédition en poche de Tout le bleu du ciel en 2020 s’est vendue à près de 976.000 exemplaires (donnée Edistat)... Elle détrône Riad Sattouf : le tome 8 des Cahiers d'Esther chute en 5e position (9065 ex).

Chugong est lui aussi de retour avec le tome 10 de Solo Leveling qui est 6e pour sa première semaine en librairie (8541 ex). En mars, il partageait déjà le podium avec l’autrice française, grâce au tome 9 de sa saga.

Franck Thilliez remonte doucement : La Faille, publié chez Fleuve noir, grimpe jusqu'à la 4e place (9435 ex.) et la version poche de Labyrinthes (Pocket) a conquis 7233 lecteurs pour se hisser en 9e position.

Mais l’ascension la plus impressionnante revient à Mathieu Belezi qui a arraché 111 places du classement pour arriver 7e avec Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode) : 7664 titres sont partis entre les mains des acheteurs, plusieurs mois après sa parution, en septembre 2022. L'effet Prix du Livre Inter est ici sensible...

