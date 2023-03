Meilleures ventes : le manga Solo Leveling, tête de classement inédite

Le dernier tome publié chez Kbooks, de la série dessinée sud-coréenne, s'est vendu à 15.031 exemplaires. Il détrône le tome 19 du manga Dragon Ball Super (9971 ex.) qui perd 7 places.

Mais le visage du classement de la semaine reste Mélissa Da Costa qui place deux titres : Les femmes du bout du monde (12304 ex.), sorti le 1er mars chez Albin Michel, est à la 3e place. Le format poche de son roman Les douleurs fantômes (Le Livre de Poche) prend la 2e position, avec 14.644 exemplaires vendus.

Aurélie Valognes se fraie un chemin avec le format poche de La ritournelle (10.732 ex.) en 6e place et son nouveau roman L'Envol publié chez Fayard, (10.018 ex.) qui vole la 8e place. Mais les mangas lui font de l'ombre en la précédent de deux places. Le tome 23 de Tokyo revengers (Glenat) de Ken Wakui flirte avec le top 3 (11.833 ex.). À sa suite en 5e place, le tome 37 de Hunter x hunter (Kana), l'œuvre de Yoshihiro Togashi (11.460 ex.).

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Melissa Da Costa (Page Facebook)