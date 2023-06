Léonard Tome 33 : Y a du génie dans l'air !

La cuvée 2003 des trouvailles du Génie des Génies porte le numéro 33. Vous avez dit 33 ? Est-ce grave, docteur ? On avait pourtant bien prévenu Léonard, le Génie, et Basile, son disciple, qu'il était dangereux de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, surtout si celle-ci est terrestre. On leur avait aussi dit qu'il fallait encore moins le mettre dans l'oeil du cyclone. Mais, il n'est pires sourds que ceux qui ne veulent rien entendre...