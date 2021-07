Feel Bad Books : “romans déprimants, d'auteurs dépressifs pour lecteurs déprimés

Le roman de Jonasson aura durablement ouvert le bal marketing du roman Feel Good : plus de 1,1 million d’exemplaires (données Edistat), de quoi mettre du baume au cœur de l’éditeur, Presse de la Cité. Mais sans entamer une épistémologie du genre, il n’est pas inutile de rapprocher la dénomination et les promesses qu’elle contient du principe de bibliothérapie. À ce titre, L’élégance du hérisson de Muriel Barbery, sorti en 2006, avait ouvert le bal.

En effet, dès 2008, on apprenait que des psychothérapeutes en recommandaient la lecture à leurs patients. Le roman était alors présenté comme « une boîte à outils où chacun va puiser pour régler ses problèmes ». Sans aller jusqu’à prêter aux romans Feel Good des vertus thérapeutiques, l’héritage est bien là.

Pour d’autres, le genre FGB découlerait également de la mode des livres de développement personnel, dont il serait en somme un prolongement. Après tout, dans la perspective d’aider le lecteur à puiser en lui des ressources pour améliorer son quotidien, la filiation entre Développement et FGB se tiendrait plutôt bien : ces romans sont présentés comme des moments de réconfort, voire de plaisirs ordinaires hissés au rang de délices… Dans tous les cas, la dénomination s'est imposée.

“Pour lecteurs déprimés”

Au Furet du nord de Lille, deux libraires ont décidé de casser les codes, et sur les tables, de poser une sélection de « romans déprimants écrits par des auteurs dépressifs pour des lecteurs déprimés ». Succès garanti, depuis quelques jours, une photo circule sur les réseaux sociaux provoquant l’hilarité générale : la blague potache est devenue virale, et l'on se demande bien comment...

LITTÉRATURE: Dostoïevski classé en roman Feel Good

Que retrouve-t-on alors dans ce panel ? Les souffrances du jeune Werther, évidemment (Folio, trad. Bernard Grœthuysen), et qu’il n’est certainement plus nécessaire de présenter. Rappelons, pour l’histoire littéraire, que le livre avait provoqué des suicides en Allemagne — que Goethe lui-même avait réduit à « une douzaine d’imbéciles et de propres-à-rien ».

Mais on tombe également sur L’Obsédé de John Fowles (Seuil, trad. Solange Lecomte) paru en 1963 aux États-Unis :

Employé de bureau sans histoire, Frederick partage son temps entre une collection de papillons et son amour obsessionnel pour la belle Miranda, étudiante aux Beaux-Arts. Comment l’approcher, la séduire, la posséder ? Comment lui faire comprendre qu’il est l’homme dont elle a besoin. Le rêve halluciné se mue en guet-apens : cette jeune fille sera le plus beau, le plus rare, l’ultime spécimen de sa collection. Séquestrée dans une maison isolée, Miranda multipliera les tentatives d’évasion — en vain. Le dénouement semble inéluctable...

Ou encore La Cicatrice de Bruce Lowery, que l’auteur américain avait traduit lui-même… en anglais après l’avoir écrit en 1960 en français.

« J’étais, sans le savoir, un enfant heureux, relativement heureux, il est vrai. Mais ce n’était qu’une impression d’ensemble. Car ma vie, même alors, ne manquait pas de petits malheurs auxquels je n’arrivais pas à m’habituer. Il faut remonter à novembre 1944. J’avais treize ans. » Jeff porte sur la lèvre un petit bec-de-lièvre que tout le monde nomme la « cicatrice ». Une infirmité dont il ne connaît pas la cause et qui lui vaut moqueries et méchancetés de toutes sortes.

Et puis, pêle-mêle, Fernando Pessoa, Georges Perec, le déprimant David Vann, voire un exhumé du milieu du XIXe siècle, Le Désespéré de Léon Bloy, un premier roman paru en 1887, avec pour héros Caïn Marchenoir – amplement autobiographique. Ce catholique intransigeant est révolté par le silence de Dieu et la vaine attente de la rédemption, paria parmi les hommes : il lance alors le plus violent des anathèmes contre ses contemporains. Et cela, quelques trois années après À Rebours de Joris-Karl Huysmans, qui n'aurait pas démérité dans cette sélection.

Feel Bad Books, mais pas que...

Alors que la table et sa sélection — probablement autant que le message qui les accompagne — demeuraient confidentielles, la journaliste Pauline Arrighi lance sur son fil LinkedIN une première photo qui soulève les foules. La magie des réseaux opère, et la librairie Furet de Lille devient le centre de toutes les attentions.

On en finit même par retrouver les deux auteurs de cette provocation, ravis des retours et des commentaires que leur pied de nez entraîne. Ce goût particulier, les deux libraires le partagent également à travers leurs comptes Instagram qui reflètent des lectures pas nécessairement hors norme, mais avec une approche personnelle dans la recommandation. En voici quelques exemples. Du Feel Bad, mais pas que.

Une table qui attire l'attention et plus encore, avec des ventes significatives, nous assure l'enseigne.

Crédit photo : DR