Dicker, Zemmour et Sattouf : comment l'indépendance des auteurs effraie l'édition

Tout a débuté avec une histoire d’héritage, dont aucun des acteurs ne souhaite commenter ni les tenants ni les aboutissants : le décès de l’éditeur historique de Joël Dicker, Bernard De Fallois. Et quelques semaines plus tard, une annonce qui fait chavirer l’ensemble de l’industrie. « Les moyens de Bolloré font trembler, c’est certain. Même Antoine Gallimard l'a dit, à demi-mots, dans la presse », commente une éditrice parisienne. Plus certain encore, personne ne souhaite aborder le sujet à visage découvert : « Le milieu est petit, la puissance qu’Editis acquiert laisse deux options : pour ou contre. » L’ambiance est posée.

On va tous mourir ?

Cette arrivée, structurelle, mais orchestrée savamment par Gilles Cohen-Solal fait sourire les plus naïfs. Ils étaient quelques-uns seulement à présumer qu’une tendance se dégagerait – à raison ? Celle d’Éric Zemmour, plus circonstancielle et rock’n roll, fait hésiter les volontés les plus fermes. « Comme la politique s’en mêle, ça devient préoccupant », poursuit l’éditrice. « Mais le coup de grâce, c’est Sattouf. »

Contacté par ActuaLitté, Guillaume Allary, fondateur de la maison qui publiait jusqu’à lors les ouvrages du dessinateur, ne fait aucun commentaire « sur la décision de Riad Sattouf de s’autoéditer ». Il précise cependant que cela « ne change rien en termes de logistique pour la maison car les deux séries L’Arabe du futur et Les cahiers d’Esther restent chez Allary Éditions pour les titres parus et à paraître ». D'ailleurs, le 6e et dernier volume de L’Arabe du futur sortira chez l'éditeur en 2022, comme annoncé par Riad Sattouf. « Tout comme le volume 7 des Cahiers d’Esther (histoire de mes 16 ans) et les suivants, jusqu’à ses 18 ans. »

Pour le mieux, dans le meilleur des mondes, donc ? « La réalité c’est qu’un tabou de l’édition s’effondre : le diffuseur/distributeur ne touche pas aux auteurs de ses éditeurs tiers », attaque un éditeur indépendant. « Tout le monde essaye de séduire un auteur, pour l’attirer dans sa propre maison, c’est le jeu, ok. Mais même Arnaud Nourry respectait la ligne rouge : Hachette Diffusion laissait les auteurs de ses clients tranquilles. »

Même Nourry, l’ex-PDG de Hachette Livre ? Qu’est-ce à dire ? « Le secret s’entretient, mais lorsqu'Arnaud de Puyfontaine [président du directoire de Vivendi, NdR] confie la direction d’Editis à Michele Benbunan, cela représente une opportunité : démontrer que Nourry l’avait sous-estimée, et que son départ de Hachette était une erreur. » Sous-estimée, ou prise bien trop au sérieux, au point de se débarrasser d’une collaboratrice menaçante ? « Nourry a commis une boulette », indique une ancienne proche de la direction de Hachette, « et les a multipliées à son égard, quand elle est entrée en responsabilité à Editis ».

Et avec les coudées franches, la patronne d'Editis allait disposer pleinement d'un outil pour mettre en place son projet. Tout en faisant peser dans le Landerneau, une certaine atmosphère. « Il faut admettre que personne ne lui a facilité la vie : entre les patrons qui lui reprochaient de ne pas être éditrice, au point de chercher à tenir sur la touche, et ceux qui l'ont prise de haut... », relève une directrice marketing. « This is a men's world, comme le dit si bien la chanson. »

Conquérir le monde...

Un monde d'hommes, qui voit arriver sur l'échiquier une reine peu décidée à se laisser faire. Ou bien est-ce là un laboratoire générant des fantasmes ? Il est vrai que les trois hommes cumulent bien des ventes : 8,743 millions d’exemplaires (les titres chez Albin Michel uniquement pour Zemmour, L'arabe du futur et Les cahiers d'Esther chez Allary pour Sattouf et les quatre romans de Dicker, avec leur déclinaison poche). Cette seule perspective a de quoi nourrir quelques débuts d'ulcère.

Pourtant... « Les craintes exprimées par Antoine Gallimard n'ont pas de lien avec ces arrivées d'auteurs, à mon sens », analyse un proche. « C'est la bombe Hachette / Editis qui fait trembler, parce qu'en face, Madrigall [la holding de Gallimard] ou Média Participations [dirigé par Vincent Montagne] ne pèsent pas bien lourd devant l'empire Bolloré. Et qu'arrive dans l'arène un joueur au poids significatif, capable d'envoyer Emmanuel Macron sur les roses. » Le cas d'Europe 1 en est l'une des démonstrations...

La réalité serait donc qu'il n'y a pas de modèle Editis secret, pas plus que d'intervention de la Cinquième colonne.

L'exemple de Riad Sattouf rappelle que le monde de la bande dessinée est relativement plus coutumier de ces créations de structures autonomes et les exemples, que ActuaBD passait en revue, notoires : L’Écho des Savanes, Métal Hurlant, Fluide glacial, les éditions Albert René, etc. Sans verser dans l’inventaire à la Prévert, le 9e art aligne plus d’auteurs partis à l’aventure de l'autoédition (pas toujours avec succès, comme ce fut le cas pour Pilote) que dans la littérature. Et les exemples de Marc-Édouard Nabe ou Renaud Camus ne tiennent pas la route une fraction de seconde, économiquement.

Mais pour l'auteur de BD, les choses furent plus simples encore : « D’abord, il a attiré l’attention de tout le monde avec son projet, et tous les groupes éditoriaux l’auraient volontiers pris en diffusion », commente une observatrice. « Or, non seulement il avait déjà des contacts avec Interforum, mais surtout, cela s’est opéré en accord avec son éditeur. » Conclusion : Editis se serait montré le mieux-disant dans ce pèlerinage pour fournir à la maison de Sattouf Les Livres du futur, la maison de Sattouf, une solution pour diffuser ses ouvrages.

Et que si l’on entend grogner, sur le rôle de l’éditeur, son devenir et autres dans les grandes directions, il faut peut-être mieux tendre l’oreille : on y décèlerait aisément une pointe de jalousie. « Ce qui pousse à pointer de nouveau la directrice générale d’Editis comme destructrice de la chaîne. »

Zemmour, l'opportunité

De même, quand on examine l’arrivée d’Éric Zemmour : « N’oublions surtout pas que cela commence avec une rupture de contrat : Francis Esmenard a laissé Gilles Haéri se dépatouiller et agir en président de la société. Ils ont perdu l’auteur, mais ce sont des vases communicants : désormais, l’actionnaire à un levier d’action si jamais il envisageait de se séparer de son directeur général », s’amuse un visiteur du soir.

Quant à sa diffusion chez Interforum, rien de sensationnel : « Le livre était fini, il avait besoin de le vendre en librairies, fin de la conversation. L’arrivée de Lise Boëll chez Plon laisse entendre que le prochain Zemmour a déjà une maison d’édition. S’il n’est pas président d’ici là », renchérit, sarcastique, notre interlocuteur.

Certains tiltent cependant sur le prix de vente de l’ouvrage : 21,90 €, très loin des tarifs de l’autoédition, tels que pratiqués. « Il y a certainement une forme de marque blanche derrière cela : Editis fournit un support pour les métiers-relais, ce qui rend le livre plus cher. » Loin, en tout cas, très loin, du cost-killer pratiqué par les auteurs indépendants, qui pratiquent un rabais sur leurs livres pour les rendre plus attractifs. « Après, il a certainement besoin de financer sa campagne… » Aux lecteurs de trancher d’ici peu.

Quant aux liens entre le polémiste, Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, donc d'Editis, s'ils existent indéniablement, n'ont pas abouti à une intervention du grand patron. « Contrairement à Bernard Arnault, Bolloré ne fait pas de politique : il fait des affaires », rappelle-t-on.

Joël Dicker, ou la vocation

La Vérité sur l’Affaire Joël Dicker devient, elle, nettement plus intéressante : « Quand autour de 2008, Bernard de Fallois envisage de vendre sa maison et se tourne vers son distributeur — Hachette Livre — le PDG d’alors en riait presque. » Le refus catégorique — « dédaigneux », ajoutent certains — d’Arnaud Nourry se heurtera à la réussite commerciale d’un jeune auteur suisse arrivé en 2010 dans une coédition avec L’Âge d’Homme. Ce sera Les derniers jours de nos pères, signé Joël Dicker, plus de 372.800 exemplaires (données Edistat), dont 362.000 réalisés avec le poche.

« Dicker et de Fallois avait une relation forte, et son éditeur l’a fait grandir dans la maison avec une colère motivée contre Nourry. Conclusion, à la mort de son éditeur, Dicker qui avait assuré qu’il n’en aurait pas d’autres, refuse à son tour de venir chez Hachette pour sa maison. » Le reste, c’est « le coup de génie de Cohen-Solal » qui le mettra en place, assure une éditrice.

« Ce qui étonne, c’est sa volonté de mener un projet éditorial réel, avec notamment la perspective les jeunes à la lecture », commente une proche. Le tout appuyé par une véritable maison d’édition. Sollicité dernièrement, le romancier faisait savoir qu'il ménageait ses projets et les présenterait en temps utiles : patience, donc, encore un peu. Comment un diffuseur/distributeur refuserait-il l’entrée de best-sellers dans son catalogue ?

Sans oublier qu’Editis a déjà une certaine habitude des traitements spécifiques pour les meilleurs vendeurs : les coéditions réalisées avec Versilio, pour Marc Levy, en sont un autre témoignage. Et des craintes similaires s'exprimaient déjà lors de la constitution de cette structure, qui a depuis bien évolué – sans pour autant se substituer à l'éditeur...

« L’autoédition, personne ne s’y lance sans bien réfléchir : un Foenkinos, par exemple, fait plus de 210.000 exemplaires avec Deux soeurs, mais il n’est pas fou : les responsabilités que cela implique, les emmerdes aussi, pour le dire crûment, il faut les vouloir », appuie une éditrice. « Peut-être qu’un Guillaume Musso, inspiré par ces projets, demanderait à Hachette d’organiser un système similaire, mais il est déjà le roi chez Calmann-Lévy et possède des parts chez Kéro… »

Conclusion d'un vétéran de l'indutrie : « On joue à se faire peur, à Saint-Germain, souvent avec de bonnes intuitions dont découlent pourtant de mauvaises analyses. C’est l’inverse de la géométrie : on raisonne faux, sur des figures justes. » Cryptique ? À dessein : « Les éditeurs ont raison de s’interroger sur leur place, leur relation, leur valeur ajoutée, c’est sain. Car personne ne peut oublier que la plus grande valeur d’une maison, ce sont ses auteurs, et son fonds. »

