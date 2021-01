La chaîne du livre face à la crise sanitaire, dans neuf régions françaises

Comme tous les secteurs professionnels et économiques, le livre et ses métiers auront subi de plein fouet la crise sanitaire du Covid-19, bientôt doublée d'une crise économique se renforçant à mesure des confinements.

Titres reportés, absence d'aides...

Premier maillon de la chaîne du livre, mais aussi le plus fragile, l'auteur « a bien du mal à faire entendre sa différence dans l’urgence de la crise », note le rapport.

Outre le report des publications prévues, « 66 % des auteurs interrogés ont été touchés par la crise en tant qu’intervenants sur un salon ou un festival, lors d’une rencontre ou d’une résidence, 35 % en tant qu’exposants sur une manifestation littéraire ». Or, ces revenus annexes restent cruciaux pour un certain nombre d'auteurs : si les organisateurs de salons ont pu maintenir les rémunérations malgré tout, ce n'est pas le cas des collectivités et établissements publics, qui ne peuvent payer qu'après réalisation de la prestation — l'annulation des interventions en milieu scolaire a ainsi eu des conséquences plus dramatiques.

Les pertes financières pour les seuls mois de mars et avril 2020 sont évaluées en moyenne à 3195 € en Occitanie, 2907 € dans les Hauts-de-France. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 44 % des auteurs répondants s'estiment dans une situation difficile à dramatique. Malheureusement, la situation sera loin de revenir à la normale en 2021, puisque l'impact des reports de publication sera alors ressenti par les écrivains.

« Lors du premier confinement, seuls 30 % des auteurs répondants envisageaient de demander une aide exceptionnelle aux institutions nationales et régionales, et 31 % faisaient appel au fonds de solidarité TPE-PME (pour celles et ceux qui ont un statut d’autoentrepreneur ou d’entreprise individuelle) », signale le rapport de la Fill.

Parfois aussi isolées que les auteurs, les petites et très petites maisons d'édition ont aussi eu du mal à faire entendre leur voix pendant cette année 2020. 88 % des éditeurs répondants constatent une baisse de commandes, 81 % ont reporté des projets de publication. Pour des éditeurs dont l'activité est surtout régionale, la fermeture complète des librairies, lors du premier confinement, a eu des conséquences très problématiques. L'annulation des salons et événements du livre n'a fait que creuser ces difficultés.

Les aides proposées par l'État ou les conseils régionaux n'ont pas vraiment compensé ces pertes, car elles sont généralement destinées aux entreprises, et notamment celles disposant de plusieurs employés. De fait, des maisons d'édition associatives, ou avec peu d'employés, se retrouvent exclues.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 66 éditeurs répondants font état de « 269 titres reportés entre mars et juin 2020, soit 50 % de la production annuelle, 84 titres annulés (15 % de la production annuelle) et 126 titres morts (23 % de la production annuelle) »...

Au final, près de 50 % des éditeurs répondants assurent craindre pour l'avenir de leur structure, dont 19 % à court terme.

Des effets durables de la crise

Du côté des librairies, le faible taux de rentabilité traditionnel de ce commerce les ont rendues plus vulnérables aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Outre les fermetures pour cause sanitaire, l'annulation des festivals a fragilisé les trésoreries, parfois au détriment de l'investissement prévu par les professionnels. Les besoins en financement « explosent », selon la Fill, malgré un recours assez large aux aides.

« Pendant le premier confinement, 75 % des librairies répondantes ont fait appel au fonds de solidarité TPE PME, 64 % ont négocié des délais de paiement auprès de leurs fournisseurs, 61 % ont mis en partie ou en totalité leurs salariés au chômage partiel, 54 % ont demandé des reports de charges sociales, 41 % envisagent d’avoir recours à la garantie bancaire BPI (l’emprunt garanti par l’État semble particulièrement bien adapté à la profession) », relève le rapport. Toutefois, certaines aides ne sont que des emprunts, et les charges restent dues... Aussi, l'incertitude reste de mise pour 42 % des libraires répondants, qui craignent pour la pérennité de leur commerce.

Malgré le manque de données, le rapport de la Fill évoque aussi les situations des organisateurs de manifestations littéraires, des bibliothèques, les artistes-auteurs pluriactifs, les petits éditeurs autodiffusés ou encore les cafés librairies...

« La durée de la pandémie a des effets beaucoup plus profonds et durables, difficilement mesurables, sur ce qui fait la vitalité de la filière du livre. Elle casse les dynamiques de développement, décourage les initiatives, rend périlleuse toute prise de risque, fait douter de sa propre capacité à poursuivre l’aventure, notamment pour les plus fragiles », conclut le rapport, qui invite à la vigilance.

Le rapport a été signé par Laurent Delabouglise, consultant et ancien président de la Fill. Il est disponible en intégralité ci-dessous.

