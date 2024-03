Moon Knight, justicier lunaire et passablement tordu

D’entre tous les grands malades et autres perturbés de l’univers Marvel, on citerait volontiers The Punisher comme le plus violent : avec l’exécution sommaire érigée en marque de fabrique, difficile de le classer dans le rang des gentils sans quelques réserves. Sauf qu’il semble, cette tendance à tuer d’abord sans poser de questions après mise à part, relativement sain d’esprit… Pas vraiment le cas de Moon Knight, avatar du dieu Khonsou.

Du loup-garou au Dieu égyptien...

Pour sa première sortie publique, Moon Knight tenait plus de l’homme de main méchamment équipé : une organisation criminelle, Le Comité, l’a mandaté pour capturer un loup-garou. À cette époque, Marc Spector et Moon Knight débutent, mais rapidement, cette figure toute de blanc vêtue séduira le lectorat. Les dilemmes moraux, inhérents personnages de comics apparaissent, d’autant qu’avec la popularité, on lui confère de nouvelles origines.

De gros bras pour mafieux, son historique s’enrichit à l'initiative de ses créateurs : ancien poids lourd professionnel de boxe, militaire chez les Navy Seals, dont il sera renvoyé pour avoir caché ses problèmes mentaux, il deviendra mercenaire. Avec son coreligionnaire, Jean-Paul Duchamp (aka Frenchie), ils prennent l’argent sans scrupules, jusqu’au jour où ils rallient les troupes de Raoul Bushman. Sanguinaire, cette brute ogresque provoquera la naissance de Moon Knight.

Il y aura un massacre de trop, un meurtre de trop, celui d’un archéologue venu pour des fouilles en Égypte avec sa fille Marlène. Frenchie ferme les yeux, mais Spector explose : il défie Bushman qui n’en fera qu’une bouchée, ou presque. Laissé pour mort, Marc va ramper dans le désert, jusqu’à atteindre un temple, dédié à Khonsou — authentique divinité du panthéon, originellement associé à la Lune.

Au fil des cultes, Khonsou prendra comme attributs la vengeance, mais également la protection des malades. Ainsi que la faculté de frapper les humains de démence. Nous y voilà…

Nous sommes légion... dans ma tête

Il n’est pas inutile de rappeler que Doug Moench, son premier scénariste, travaillera par la suite sur Batman — tout à la fois contrepoint et miroir de Moon Knight, sans parler du côté manichéen de leurs costumes. Deux hommes puissants et riches, mais passablement dérangés et qui, jouant les super-héros, n’ont aucun pouvoir surnaturel ni surhumain. Amusant.

À l'image du Dark Crusader, Moon Knight est un combattant hors pair, maîtrisant divers arts martiaux et maniant un large éventail d'armes, avec sa marque de fabrique : le croissant de lune en métal à planter là où bon semblera. Il bénéficie d'une force, d'une agilité et d'une endurance accrues lors des nuits de pleine Lune, grâce à sa connexion avec Khonshu – selon les scénaristes. Il partage aussi une passion pour les gadgets : un costume en kevlar, un hélicoptère high-tech, le Mooncopter, et d'autres véhicules encore.

Khonsou offrira à Marc Spector une nouvelle existence : en contrepartie, il deviendra Moon Knight, avatar du Dieu, bras armé de la vengeance… Sous couvert de déguisements, Marc Spector développera Steven Grant, millionnaire boursicoteur, homme d’élégance et de hautes sphères. Mais il sera aussi le chauffeur de taxi Jake Lockley, plus brutal et frayant avec les bas-fonds de la ville.

Ces alias ne deviendront que plus tard d’authentiques manifestations d’un trouble dissociatif de l’identité, ajoutant alors une couche de complexité psychologique sévère à Spector. Un homme, quatre identités : un cocktail explosif, qui ne manquera pas d’exploser.

Apporter sa pierre (de Lune) à l'édifice

Que faire pousser sur un pareil terreau ? L’industrie du comics est ainsi faite que les protagonistes passent d’un scénariste à l’autre, épaulé par un, voire plusieurs dessinateurs. Autant de styles que d’écoles que d’époques… et donc d’enrichissements. Pourtant, Moon Knight fut arrêté en 1984, sans que Marvel ne baisse les bras : une dizaine de tentatives, dès 1985, apportèrent au personnage de nouveaux horizons. Même Doug Moench s’y replongea, le temps de deux séries en 98 et 99. La période est houleuse, bien que hautement créative. Sauf que les lecteurs ne répondent pas. Pas assez.

Partie de pêche entre personnalités multiples...

Avec le XXIe siècle, Charlie Houston s’empare du fils de Khonsou : avec lui, l’illustrateur David Finch apporte une puissance encore inconnue. Les traumatismes sont explorés en profondeur et Marc Spector est passablement isolé — ses amis ont fui, Marlene Alraune, l'archéologue qui partageait sa vie entre ses différentes identités l’a quitté et son maître semble aux abonnés absents : il est peu dire qu’il se retrouve seul dans sa tête…

30 épisodes plus tard, la sanction est sans appel : 2009 signe la fin de cette résurrection. Qu’à cela ne tienne, Moon Knight est coutumier de la mort et ne s’offusque pas de revenir à la vie – chaque fois tentant d’échapper au rôle de marionnette que lui imposerait Khonsou. Si tant est que le Dieu soit réel.

L’évolution continuera, avec Brian M. Bendis et Alex Maleev, puis Warren Ellis et Declan Shalvey : dans leur série de 2014, tous deux ont particulièrement redéfini le personnage en se concentrant sur son aspect de détective. Ils apportent aussi une esthétique plus moderne et un ton plus sombre : l’aspect mystique et la relation avec Khonsou sont au cœur des récits… torturés.

Et ce, avant qu’en 2016, Jeff Lemire et Greg Smallwood ne s’y aventurent pour le 200e épisode en 2018. Entre folie douce, délires mystiques, combats mentaux, manipulation divine, paradoxes spatio-temporels et lutte de pouvoir entre Dieux, Lunatique explore toujours plus loin les pistes ouvertes depuis 1975…

N’oublions surtout par le grand album Black, White & Blood de Jonathan Hickman, qui puise dans le noir et blanc de quoi donner une nouvelle dimension au héros. Et plus de dommages mentaux encore. À titre très personnel, les albums Legacy de Max Bemis sont parmi les plus savoureux, avec des révélations à la hauteur des dérangements qui guident la vie de Spector… Brisé, broyé, écrasé, rien n'en vient à bout, sinon ses propres démons. Et encore : gare à eux.

Au fil des ans, Moon Knight a noué des alliances avec d'autres héros de l'univers Marvel – Hulk ou La Chose à ses débuts et rapidement Spider-Man, Daredevil, le Dr Strange et les Avengers. Il croisera la route d'un autre joyeux fêlé : Deadpool. Mais son goût pour la solitude primera toujours : difficile de faire de la place à d'autres, quand on a tant de monde dans le crâne...

L’annonce d’une série télévisée « Moon Knight » sur Disney+, avec Oscar Isaac dans le rôle principal, a marqué un tournant pour la popularité du personnage. La série, sortie en 2021, a été louée pour son traitement des troubles mentaux, son intrigue captivante, et la performance d'Isaac. Elle a introduit Moon Knight à un public plus large, ne connaissant pas nécessairement le personnage à travers les comics. Sauf que l’adaptation est un massacre : Moon Knight ne se prête pas facilement à l’exercice.

Depuis avril 2022, Panini Comics propose la nouvelle série, signée Jed MacKay, laquelle renforce la schizophrénie ambiante avec M. Knight, qui prend sa pleine puissance au sein de la Mission de Minuit — refuge pour les voyageurs nocturnes, contre « les menaces les plus étranges et inquiétantes ». La Maison elle-même ne manque pas de charme.

Le cinquième et dernier album sortira fin mars... mais d'ores et déjà, Marvel prépare la relève :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0