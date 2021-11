Des retards de livraison en librairie et la chaîne du livre menace d'exploser

Dès septembre, les premiers signes de rouages grippés apparaissaient chez les distributeurs : le travail tournait au ralenti, la surcharge se faisait sentir, malgré une rentrée littéraire relativement calme. « Nous avons eu des plaintes de libraires, souvent remontées en réunion, mais l’on se demande si la direction a conscience du retard accumulé », nous indiquait mi-octobre une responsable d’Interforum.

Le volume d’envoi, doublé des problèmes logistiques de livraison, n’est cependant pas allé en s’améliorant : le représentant de la Fédération des transporteurs routiers en Limousin donnait le ton du territoire entier. « Aujourd’hui on a des marchés, des contrats auxquels les entreprises ne peuvent plus répondre. C’est des véhicules qui restent arrêtés sur les parkings et c’est des clients qui peuvent être insatisfaits puisqu’il y a des retards de livraison. Il y a d’ailleurs des pénuries, ça se ressent dans les commerces », assurait François Cenut auprès de France Bleu début novembre.

Chauffeur ? Non ?

D’autant qu’eux-mêmes affrontent une hausse du coût des carburants, fragilisant des entreprises déjà en proie aux manques de personnels. Dans ce contexte, un peu plus largement, le directeur général de MDS (Média Participations) a adressé un courrier aux libraires de l’Hexagone. Plusieurs points en ressortent, illustrant les difficultés globales.

D’abord, la hausse de l’activité de 84 % en regard de 2020 et des « progressions inhabituelles [ayant] considérablement impacté nos délais habituels de préparation de commandes ». La société a d’ailleurs tenté de pallier cette recrudescence, avec plusieurs mesures — allongement des horaires en semaine, travail tous les samedis et les jours fériés, mise en place d’une équipe de nuit pour le réapprovisionnement et le rangement. Mais rien n’y fait. Et cela entraîne de nouvelles mesures.

« À l’approche des fêtes, nous sommes parfaitement conscients que les commandes enregistrées chez MDS jusqu’au lundi 13 décembre, 9 heures, doivent impérativement être livrées avant le 24 décembre dans vos librairies. Nous vous garantissons tout mettre en œuvre pour tenir cet engagement », note le directeur général. « Pour toutes les commandes de réassort, les titres dont la quantité commandée est inférieure ou égale à 2 exemplaires ne seront pas préparés. »

Crédits : Robson Hatsukami Morgan/Unsplash

Jusqu’au 30 décembre, donc, 3 titres minimum commandés, pour maintenir l’approvisionnement des points de vente. En outre, indique le courrier, cette approche aurait des vertus écologiques, puisque des expéditions fractionnées augmentent le bilan carbone des ouvrages. Le retour à la normale sera permis par les investissements technologiques réalisés, et s’accompagnera, pour les quatre offices de janvier 2022, d’une échéance de 60 jours. Autrement dit, les quatre temps de sorties des ouvrages.

La règle de 3, à la poubelle

Trois exemplaires minimum pour les réassorts, voilà qui n’a pas manqué de faire bondir le Syndicat de la librairie française. « Nous sommes très surpris du manque d’anticipation de votre part », répondent dans un courrier Anne Martelle, Présidente du SLF, et Amanda Spiegel, Présidente de la commission commerciale . D’autant que les décisions qu’énonce MDS auront des conséquences sur « la relation à nos clients ».

Et d’énumérer, dans un inventaire à la Prévert, une série d’interrogations bien pimentées :

Savez-vous que l’interdiction des commandes à l’unité nous empêche de répondre aux commandes de nos clients comme des bibliothèques avec lesquelles nous sommes en marché ? Comment faisons-nous pour annuler les commandes unitaires passées sur nos sites internet ? Comment faisons-nous pour expliquer à un client qui attend sa commande depuis plusieurs semaines qu’il va falloir l’annuler ? Comment faisons-nous pour expliquer à un client que nous refusons sa commande alors qu’il peut se servir auprès d’Amazon ? Comment faisons-nous pour refuser les commandes à l’unité alors que la loi nous fait obligation de les servir ? Comment faisons-nous pour expliquer à un client impatient d’acheter son cadeau que ce n’est pas de notre faute, mais de celle d’un distributeur ? Comment faisons-nous pour expliquer à une bibliothèque que nous n’honorerons pas ses commandes, en infraction avec le contrat qui nous lie à elle ? Courrier du SLF à MDS

Mais la réponse du berger à la bergère s’accompagne également de revendications : le SLF rejette ainsi l’idée de commandes par trois, demande que les commandes unitaires soient honorées jusqu’au 30 novembre — de fait, toute commande après cette date serait livrée… après Noël.

Et dans le même temps, le Syndicat réclame des compensations, qui vont au-delà des échéances proposées :

• un crédit immédiat pour les retours saisis à partir de novembre 2021 et jusqu’à ce que la situation revienne à la normale ;

• 30 jours d’échéance supplémentaire sur le réassort, à partir de novembre 2021 et jusqu’à un retour à la normale ;

• des mesures commerciales, à partir de janvier 2022, sous forme de points de remises supplémentaires sur le réassort et l’office, afin de compenser le préjudice financier subi par les libraires.

Quand la logistique est sous l'eau...

Plusieurs constats s’opèrent, communs à l’ensemble de la chaîne de distribution. « Nous avons recours à des intérimaires, avec un problème de pérennisation de l’embauche — parfois des débutants, au risque de provoquer des accidents », souligne-t-on chez Interforum (filiale diffusion/distribution d'Editis). « La disparition des salles des ventes dans les différents groupes a également pesé sur les échanges avec les libraires. »

Côté librairies, on fait état, chez MDS « d’une catastrophe depuis plusieurs semaines ». Mais ils sont nombreux à se sentir solidaires vis-à-vis des salariés : « On leur demande de soutenir un rythme éprouvant, sans qu’ils parviennent à résorber les retards. Certaines des nouveautés de début novembre ne me sont toujours pas parvenues », indique un libraire en région. « On l’a bien vu durant le premier confinement : quand la logistique est sous l’eau, ça devient l’enfer pour tout le monde. »

L’approche de MDS s’avère radicale, « mais on comprend qu’ils aient besoin d’agir : les salariés en entrepôts vivent un enfer, on redoute les burn-out… Mais est-ce que le problème ne viendrait pas de l’outil logistique, pas au point ? », s’interroge-t-on chez un libraire spécialisé BD.

Vincent Montagne, PDG de Média Participations - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Amazon ? Le problème est ailleurs...

Quant à ces commandes par trois exemplaires, on fronce les sourcils : « Sur des titres à rotation très faible, en commander trois, c’est l’assurance qu’il y en aura deux au retour », pointe une libraire aguerrie de la région parisienne. « Commander des articles dont je n’ai pas besoin, cela revient à faire peser leurs difficultés sur ma trésorerie. Et le retard de crédits des retours MDS finira par être énorme. »

D’autant qu’à compter du 1er janvier, l’ensemble des catalogues Le Seuil/La Martinière passera définitivement chez MDS. « Qu’ils invoquent la hausse des flux, on le saisit : tous les distributeurs l’ont senti passer, à différents niveaux. On imagine bien que pour eux, l’intégration de ces ouvrages ajoute de la complexité à l’ensemble », conclut la libraire.

En revanche, plusieurs autres se montrent sceptiques, à l’idée que cette situation serve les intérêts des grandes plateformes. « La vente en ligne fait du volume, et commande donc beaucoup. Mais pour le coup, ce sont des expéditions unitaires — précisément ce que souhaite éviter MDS. Une typologie de réassort pénible à traiter, niveau logistique. En l’état, les plateformes seraient plutôt desservies. »

Sauf que, selon les informations obtenues par ActuaLitté, cette question des réassorts unitaires serait réglée depuis plusieurs semaines : Amazon favoriserait désormais les commandes hebdomadaires. En revanche, l’ouverture d’un entrepôt Amazon à Dourdan (91), où se trouve également celui de MDS, aurait-il conduit à des vases communicants chez les salariés ? Difficile à dire… « On dit que les salaires seraient significativement supérieurs chez Amazon… on le dit… »

La Bourse ou la Vie !

Le gérant de plusieurs librairies sur Paris souligne pour sa part toute l’incongruité de la décision : « Pour les petits et moyens, l’alternative est simple : mettre en péril sa boutique en commandant plus de titres que nécessaire, ou se mettre hors la loi — le tout sans même savoir quand il recevra sa commande. C’est incroyable qu’un fournisseur, pour la première fois, nous mette en porte-à-faux vis-à-vis de la loi Lang. »

La loi Lang ? Celle sur le prix unique du livre ? Précisément. Article 1, elle stipule « Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l’unité. » En clair, un libraire n’a pas le droit de refuser la commande d’un lecteur — mais l’obligation qu’impose MDS de trois exemplaires a des répercussions financières… ou légales. « On serait obligé de prendre trois livres pour un seul que l’on n’a pas en stock », s’étrangle une libraire parisienne.

Et comment expliquer aux clients ce dilemme économico-juridique ? « Les gros vont massifier leurs commandes, les petits substitueront un ouvrage de ce distributeur par celui d’un autre », tout simplement, poursuit notre interlocutrice. « Sans pour autant régler la question des retours qui s’accumuleront. Ce n’est pas un accident industriel, mais cela a quelque chose de méprisant de la part d’un de nos importants fournisseurs. »

En outre, s’il l'on retourne deux livres, après en avoir commandé, et donc fait livrer, 3, le bilan carbone est sérieusement malmené. Beaucoup plus qu’avec un seul exemplaire transporté lors d’une commande unique…

Le sujet de ces commandes unitaires ne sort d’ailleurs pas de nulle part : la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL), qui réunit un collège d’éditeurs, distributeurs et libraires le déplore régulièrement. La librairie représenterait un vrai problème, du fait de ces demandes de réassort à l’unité… mais qui découlent de ce qu’un client souhaite acheter le livre.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et avec un peu de recul ?

Et la résistance s’organise, d’ores et déjà. « En raison de problèmes logistiques manifestement irrésolubles de la part d’un grand distributeur de livres (MDS) d’ici le 24 décembre, l’ensemble de la chaîne du livre ne peut fournir en moins de 3 exemplaires à la commande les titres des éditeurs suivants », explique la librairie de Boulogne-Billancourt Les mots et les choses. Et de fournir les noms des différentes maisons du groupe Média Participations.

« Nous en sommes profondément navrés et vous recommandons de vous reporter sur d’autres éditeurs », achève-t-elle, tout en assurant que les titres clefs de ces éditeurs restent en stock.

« Les reports de ventes, c’est le cœur de métier du libraire : le conseil au client. N’importe quel professionnel se sortira aisément de ce 3 ou rien. Il suffit d’expliquer que la commande n’arrivera que dans un mois, et le client acceptera bien volontiers de se faire recommander un autre ouvrage », s’agace-t-on sur des groupes de libraires. Or, depuis le message de MDS, certains libraires ne manquent pas de s’en prendre à la diffusion. Que les représentants payent les pots cassés d’une communication très maladroite, voilà qui en dit long…

Nul doute, d’ailleurs, que Média Participations a déjà pris en compte les pertes financières, aussi bien que le déficit d’image qu’entraîneraient des reports de ventes. « Personne ne se souvient, voilà une quinzaine d’années, que Volument, justement à la période des fêtes, avait connu un accident informatique du même genre ? Ces choses arrivent : que les libraires nous tombent dessus, c’est dingue. »

Éditeurs, auteurs : dernière roue du carrosse

Plusieurs petites maisons nous ont fait part de leurs inquiétudes. « Sous la partie visible de l’iceberg, il y a la réalité des ventes de Noël : un libraire aura tôt fait de substituer un ouvrage à un autre, en comprenant que le distributeur ne peut pas assurer la livraison. Ou impose ces conditions commerciales étonnantes », nous confie l’un d’eux. « Il faut bien occuper les tables, et disposer d’une offre pour les fêtes de fin d’année. »

Suivant les segments éditoriaux, ces ventes de fin d'année pèsent jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel, tout de même. « Donc des droits perdus pour les auteurs, sur une période cruciale. »

Conclusion ? « L’impact pourrait être limité sur les titres qui se vendent bien. Mais pour ceux qui, justement, sont achetés par les points de vente à l’unité, c’est la fin. Aucun libraire ne commandera trois ouvrages s’il n’a de demande que pour un seul », se désole l’éditeur.

« Il faudra sérieusement parler avec MDS des conséquences de leur décision, et des compensations induites pour nous. Le manque à gagner sur les cadeaux de Noël — le livre comme achat d’impulsion — c’est uniquement durant les fêtes. Si les livres n’existent pas, c’est une perte significative », reprend-il. Et d'insister : « D’autant que, rêvons tout haut : si une commande de trois exemplaires est passée, et que deux sont renvoyés, qui paye ces frais de retours ? L’éditeur. »

Quand l'impensable se produit

Reste en effet à poser clairement les faits de l’année 2021, pour mieux comprendre. D’abord, le recrutement chez MDS, un épineux souci que personne ne remet en cause. D’autre part, l’arrivée du Seuil/La Martinière, qui a achevé de tendre la situation. « Il y a des erreurs de préparations, bien entendu, mais une hausse de 84 % de l’activité, qui l’aurait encaissé en évitant la sortie de piste ? », questionne un observateur.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Ils sont bel et bien victimes d’un accident industriel… positif : quand on commercialise le tome 6 de Blacksad, le nouveau Goldorak et le tome 28 de Blake Mortimer, cela représente plus de ventes que le prix Goncourt. Nettement plus. » Données à l’appui, 90.813 et 80.148 ventes pour les deux premiers titres. Le tome 28 de Blake et Mortimer vient juste de sortir, mais le précédent avait réalisé 233.224 exemplaires. À titre de comparaison, La plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt 2021 affiche 86.595 exemplaires (chiffres : Edistat).

Et impossible de passer à côté de la déferlante manga qu’a enregistrée l’année 2021. Selon l’institut GfK, 28 millions d’exemplaires écoulés entre janvier et août 2021, soit une hausse de 124 % des ventes. Le groupe Média Participations compte tout de même la maison Kana (Naruto et ses déclinaisons, Death note, etc.), celui-ci a pu “subir” l’explosion des ventes, que le Pass Culture a accentuée. Pour mémoire, Naruto avait fait près de 1,2 million d’exemplaires en 2020 — le dernier tome étant sorti en 2016.

À LIRE : 71 % des achats Pass Culture sont des mangas

Troisième plus grand vendeur de mangas en France, après Glénat (leader) et Pika/Nobi-Nobi, Kana aura vécu l’effet levier du Pass, comme d’autres. Pourtant, Hachette assure la distribution de tous les autres faiseurs du segment (Glénat, Delcourt, Bambou) et Interforum reste très solide : « Mieux structurés, peut-être », poursuit l’observateur.

Alors quid ? « La logique des trois exemplaires ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt : d’abord, c’est un effort de transparence assez rare dans la distribution. Ensuite, et de toute évidence, cela privilégiera les best-sellers. Donc, assure aux libraires que les titres qui se vendront durant les fêtes seront bien là », reprend-il. « Mais il ne faut pas avoir la mémoire trop courte : au sortir du premier confinement, ces mêmes libraires ont opté pour les best-sellers, avec des retours massifs. »

Autre époque, autres mœurs ? Notre observateur conclut : « La chaîne du livre est globalement crispée, on cherche, plus que d’habitude, des fautifs. La question est : cela fonctionnera-t-il ? »