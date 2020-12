Étude : les Français et la lecture pendant le premier confinement

Menée en ligne entre le 13 et le 20 octobre dernier, l'enquête de Médiamétrie se base sur les réponses de 1500 personnes environ, âgées de 15 ans et plus. Il s'agissait, pour les trois organisations qui ont commandé l'étude, « d’étudier l’évolution des comportements pendant cette période si particulière, de mesurer l’apparition de nouveaux lecteurs ou de nouvelles pratiques de lecture et d’interroger la pérennisation de ces résultats ».

On compte environ 91 % de lecteurs en France, en prenant en compte uniquement les individus âgés de 15 ans et plus, soit 48 millions de personnes, selon Médiamétrie.

Parmi celles-ci, 46,8 millions de personnes sont lectrices de livres imprimés, 18,5 millions de livres numériques, 9,3 millions écoutent des livres audio physiques et 8 millions des livres audio numériques.

Deux catégories ont connu une importante hausse par rapport à janvier 2020 : les lecteurs de livres numériques (+ 10 %) et les auditeurs de livres audio numériques (+ 4 %).

8 % des lecteurs (4,4 millions de personnes) ont diversifié leur pratique de lecture sur les 6 derniers mois, pour découvrir d'autres supports et d'autres rythmes.

Pendant la période de confinement du printemps, la lecture s'est particulièrement bien défendue : elle est pratiquée une à plusieurs fois par semaine, selon 39 % des répondants. 90 % ont écouté des livres audio, à un rythme moins soutenu toutefois.

CONFINEMENT: les achats des Français, en grandes surfaces culturelles et librairies

24 % des répondants indiquent avoir lu plus de livres imprimés, 20 % plus de livres numériques, 18 % plus de livres audio numériques et 12 % plus de livres audio physiques. Côté achats, les livres audio numériques bénéficient d'un engouement particulier, avec 15 % des répondants qui indiquent avoir plus consommé pour ce support.

Au total, 26 % des répondants estiment que le confinement aura eu un impact sur leurs pratiques et habitudes de lecture, dont 39 % des 15-24 ans.

A priori, cet impact aura été positif dans la plupart des cas. Pour l'imprimé, les pratiques resteront stables ou augmenteront dans 94 % des cas, contre 84 % des cas pour le numérique, 81 % pour le livre audio numérique et 71 % pour le livre audio physique.

L'étude de Médiamétrie s'intéresse aussi au prêt numérique en bibliothèque, relevant que 34 % des lecteurs numériques ont effectué du prêt pendant le confinement, et que 19 % d'entre eux ont découvert ou intensifié leur pratique du prêt.

Pour une part importante des individus interrogés par Médiamétrie, la lecture était un moyen pour s'évader et passer le temps, avant tout, en cette période de confinement.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : Gideon, CC BY-NC 2.0