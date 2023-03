Festival du livre et géométrie euclidienne : bien choisir ses convives

L’Italie à l’honneur du Festival de Paris était prévue en 2022. La pandémie a changé, ou, disons, décalé, les choses… Mais des deux côtés des Alpes, nul n'a cédé au découragement : 2023 sera la bonne.

Une opération transnationale attendue

Pour Jean-Baptiste Passé, directeur général de l'événement, valoriser les lettres italiennes avait, dès le début, quelque chose de « plutôt séduisant ». Fabio Gambaro dirigea l’Institut culturel italien à Paris jusqu’en 2020 : il intervient désormais comme coordinateur pour la manifestation : « Du côté des auteurs et des éditeurs italiens, il y a toujours eu beaucoup d’enthousiasme », assure-t-il. D'ailleurs, le festival italien Italissimo, dont il est cocréateur, se déroulera en même temps pour créer une « seule opération cohérente ».

Depuis avril 2022, les opérateurs italiens se réunissent : association des éditeurs italiens (AIE), ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, celui de la Culture ainsi que le Centre du livre et de la lecture. À ces institutionnels s'ajoutent l'Ambassade d'Italie à Paris, l'Institut culturel italien à Paris et l'ICE (Agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes).

Industries du livre, ici et là-bas

« Au-delà de la valeur économique des échanges », d’après Ricardo Franco Levi, Président de l’AIE l'évènement à des « répercussions importantes sur les relations entre les deux pays ». La France est le deuxième marché pour la vente des droits de livres italiens. Or, « contrairement à d'autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne [L'Italie] ne dispose pas d'un grand marché de lecteurs italophones à l'extérieur de ses frontières » et doit investir dans « la vente de droits de traduction », poursuit-il.

Avec cette participation, le Bel Paese entend « faire connaître encore plus la littérature et la non-fiction italiennes dans un pays qui les apprécie déjà et les lit beaucoup, afin de déclencher un processus vertueux de découverte, de traduction et de vente de nouveaux titres à l’étranger ».

Ricardo Franco Levi - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Choisir, c'est mourir un peu

Outre la synergie événementiel Italissimo-FLP, l’AIE a joué un rôle prépondérant. « Le Festival était chargé de préparer le pavillon et tout l'ensemble du contexte, au niveau structurel, mais la programmation, c'est-à-dire le choix des auteurs et des thématiques, était gérée par l'AIE directement », note Fabio Gombaro. A ce jour, la liste compte 49 auteurs et autrices, en attente d'être complétée.

Sur quels critères ? Tout réside dans « l'équilibre qui restituera la globalité du paysage éditorial italien », note-t-il. La spécificité tient d'ailleurs à ce qu'il est « moins concentré » géographiquement, en regard de la France. Et ce tant pour les grands groupes situés entre Milan et Turin, que pour les maisons indépendantes localisées dans la péninsule.

Interviennent aussi « l’actualité éditoriale » – comprendre : privilégier les auteurs avec une traduction récente – et un panachage entre jeunes plumes, moins connues, et écrivains bien établis. Bien sûr, « chaque inclusion implique une exclusion », nous avoue Fabio Gambaro, « et chaque exclusion est douloureuse pour nous, pour l’éditeurs et pour l’auteur ».

Renforcer les échanges entre professionnels

Le directeur général prévoit déjà, dans les éditions futures, « une vraie session d’échanges et de négociations de droits », d’interactions B to B, et ce, pour accélérer les interactions professionnelles et commerciales entre Paris et les pays hôtes.

Jean-Baptiste Passé - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

D'ores et déjà, une journée professionnelle, le 21 avril, proposera des sessions réunissant éditeurs français et italiens. Mais est-ce vraiment nécessaire, quand le rendez-vous grand public et que les échanges entre éditeurs ont lieu tout au long de l’année ?

Fabio Gambaro le croit : « Je pense qu’il n’y a rien comme une rencontre pour expliquer les qualités d’un livre. » Ces moments aideraient des maisons moins structurées, mais en fait « même les grands groupes sont en demande d’humanisation de la relation au livre ».

Enfin, même sans espace consacré à la cession de droits, l’ICE, « qui finance en grande partie l’opération », soutiendra la présence d'une vingtaine d’éditeurs italiens.

Un festival surtout littéraire

Établir le portrait du paysage littéraire italien, certes, mais qu’en est-il de la représentativité en éditoriaux ? En Italie, la bande dessinée enregistre depuis 2021 un véritable essor : une enquête de l’AIE en 2022 montre que plus d’un livre vendu sur 5 est un livre jeunesse.

Pourtant, Jean-Baptiste Passé explique que les livres illustrés sont plus difficiles à valoriser dans cette manifestation : « C’est peut-être une occasion manquée de davantage de découvertes », admet-il. « Mais je constate qu’il n’est pas si facile que ça de faire parler les illustrateurs […], de sortir de la facilité de la dédicace ».

Et d'ajouter : « Notre manifestation telle que pensée, repose beaucoup sur l’oralité. » Une limite qui est peut-être intrinsèque à la structuration de la manifestation, mais sur laquelle les organisateurs sont prêts à réfléchir pour l’avenir. Des segments éditoriaux marginalisés, donc ? D’après Fabio Gambaro, inviter les écrivains qui appartiennent au monde de la littérature « c’est aussi répondre à la demande et c’est aussi la règle du jeu ».

« Si la question est de savoir si notre manifestation doit représenter absolument la réalité économique du marché, je ne crois pas », pointe Jean-Baptiste Passé. Il ne s’agit pas d'exclure certains genres : plutôt de contraintes spatiales, « de géométrie euclidienne. L'espace étant limité, pas mal de places étaient prises par la littérature ». La réflexion reste donc ouverte…

Nous pouvons souligner qu'une délégation d’éditeurs italiens participera l’année prochaine grâce au soutien de l’ICE à des festivals et salons en France consacrés au secteur de la jeunesse, à Montreuil, et à la bande dessinée, à Angoulême.

Fabio Gambaro - Litalieendirect / Youtube

De plus en plus d’indépendants

La dialectique concentration-édition indépendante représente un point de réflexion important. « On a suffisamment essuyé de polémiques l'an passé, mais cette question reste d’actualité » souligne le DG du festival.

Il précise : « J’étais aux Assises de l’édition indépendante française il y a peu de temps, à Aix-en-Provence. Je continue à travailler avec les représentants et les agences régionales du livre pour augmenter la biblio-variété et la représentativité de toute l’édition française à la manifestation. »

La question de la bibliodiversité reste donc « en gestation », comme le dit Jean-Baptiste Passé. La « prudence » et à l’ « humilité », sont pour lui les valeurs du Festival. « Si j’avais une valeur à défendre, c’est celle du discernement, du travail, de la lecture, et enfin d’accepter de se confronter à des choses auxquelles on est moins attendus. »

Ainsi, la liberté d’expression est « presque intrinsèque à cette manifestation : à partir du moment où on essaie de faire la promotion de la lecture, nous sommes dans une démarche de liberté ». La question serait plutôt : « Comment la nourrit-on, cette liberté ? »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0