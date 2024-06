La Maison d'Europe et d'Orient en péril

Vous connaissez la Maison d’Europe et d’Orient, qui anime les éditions l’Espace d’un instant et coordonne le réseau européen de traduction théâtrale Eurodram.

Depuis 1989 elle sort de l’invisibilité nombre de cultures largement méconnues, particulièrement dans le domaine du livre et du spectacle vivant.

Un grand nombre de personnalités ont croisé ses activités : Irina Bokova, Vaclav Havel, Danielle Mitterrand, Jack Ralite, Edi Rama, Jorge Semprun, Salomé Zourabichvili, les Pussy Riot… Sous son toit se sont côtoyés l’ambassadeur d’Azerbaïdjan et le représentant de l’Artsakh en France, d’anciens officiers de l’UCK et la diaspora serbe, des artistes de RTCN et la diaspora chypriote grecque.

Elle a été la première maison d’édition française, tous genres littéraires confondus, à bénéficier de l’aide à la traduction littéraire de l’Union européenne, avec un ratio de 98% et la mention « rather unique in Europe ».

A son catalogue des textes traduits depuis plus de 30 langues : albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, azéri, biélorussien, bosniaque/croate/serbe, bulgare, corse, dari, estonien, géorgien, grec, hébreu, hongrois, islandais, kurde, macédonien, persan, polonais, roumain, rromani, russe, slovène, tchétchène, tchèque, turc, ukrainien… Et également la seule œuvre, tous genres littéraires confondus, traduite du tatar de Crimée en français. Parmi ses dernières publications, le texte lauréat du Masque d’Or 2022, dont l’autrice, Svetlana Petriïtchouk, est incarcérée à Moscou depuis mai 2023 pour “apologie du terrorisme”.

Ces textes ont été présentés dans les lieux les plus prestigieux, l’Opéra Bastille, le Palais des Papes, la Comédie-Française et tous les théâtres nationaux français, le Grand Palais de l’UNESCO, sur France Culture, au festival d’Avignon et aux Etonnants voyageurs, et jusqu’à l’assemblée générale des Nations unies pour Les Monologues de Gaza. En 2023 et 2024 ils ont remporté les deux principaux prix concernant la traduction théâtrale en France, dont celui du PEN Club pour sa première édition, avec deux textes différents du même auteur, le kosovar Jeton Neziraj, représentés au Vidy à Lausanne, à la Volksbühne à Berlin, au Piccolo à Milan, à la MaMa à New York, et la semaine dernière au TNP Villeurbanne.

Toutes ces activités relèvent très largement du militantisme, et ne peuvent exister sans un solide soutien de la puissance publique. Nous avons ainsi été soutenus par différents dispositifs du ministère de la Culture depuis 1998. Mais, depuis 2017, celui-ci a progressivement réduit son soutien à notre maison pour en arriver, il y a quelques jours, à supprimer le dernier qui restait, celui de la sous-direction aux affaires européennes et internationales (SDAEI).

Cette décision, si elle restait sans alternative, nous condamnerait à la cessation de nos activités. C’est une situation récurrente, à deux reprises déjà nous avons reçu le soutien de la réserve ministérielle, signifiant à la fois la reconnaissance de notre travail et la difficulté du ministère à le soutenir de manière raisonnée. La disparition de notre maison serait, nous semble-t-il, un dommage substantiel à la visibilité de tout un pan de la diversité culturelle européenne, et un bien triste signal à quelques jours des élections européennes.

Nous sollicitons à nouveau, de manière urgente, le soutien de la direction générale de la création artistique (DGCA) à nos activités.

***

En supplément à ce communiqué, nous donnons ci-dessous quelques détails plus techniques de nos échanges avec le ministère.

Nous avons compris de nos échanges avec la SDAEI, comme précédemment avec la DGLF, que nous étions la dernière association financée par cette sous-direction, et que ses activités étaient désormais recentrées vers les opérations initiées par le ministère. Nous ne voyons donc pas vraiment d'issue de ce côté-là.

Pour tout dire, nous ne comprenons pas pourquoi la Maison d'Europe et d'Orient devrait être financée par la SDAEI, et la Maison Antoine-Vitez par la DGCA. Cette différence de traitement laisse entendre à tout observateur attentif que le théâtre anglo-saxon relève des affaires théâtrales, et que celui des barbares de l'Est sauvage relève des affaires internationales.

Depuis plus de 20 ans, on nous oppose l'impossibilité pour la DGCA de soutenir la MEO, au motif qu'elle soutient déjà la MAV. Nous ne comprenons pas ce point de vue : c'est comme si la DGCA refusait de soutenir le moindre théâtre en France, au motif qu'elle soutient déjà la Comédie-Française.

Nous sommes convaincus que, si on souhaite donner à la MAV une sorte de monopole de la traduction théâtrale en France, il faut également lui donner un cadre, comme celui d'un établissement public, par exemple, avec certaines règles de fonctionnement.

Nous ne demandons qu'un examen véritable et équitable. Nous n'avons aucun problème sur le fait qu'un projet soit privilégié par rapport à un autre, ce sont des choix qui reviennent au ministère. Mais l'écart, tant sur le travail que sur le budget, donne le vertige.

Nous ne touchons désormais plus un centime, alors que le soutien annuel du ministère à la MAV avoisine les 300.000 €.

A titre d'exemple, depuis 30 ans la MAV a traduit plusieurs centaines de pièces de l'anglais ou de l'allemand, et une seule de l'ukrainien, une seule de l'arménien, une seule du biélorussien, aucune du géorgien, etc.

Pour l'ukrainien, notre travail a commencé bien avant les évènements en cours, nous avons plus d'une dizaine d'auteurs au catalogue, les textes ont été présentés par Lucie Berelowitsch à l'Odéon et à Etonnants voyageurs, par Marcel Bozonnet au Palais des Papes, par le Royal Court au Musée Calvet avec l'ADAMI, notre travail à ce sujet a été présenté sur France inter et sur France Culture... Sans parler de la seule oeuvre littéraire, tous genres confondus, traduite du tatar de Crimée.

Nldr : La Maison d’Europe et d’Orient est une association à but non lucratif créée par Dominique Dolmieu en 1985 et dirigée par Céline Barcq de 2003 à 2017. Elle est consacrée, principalement dans les domaines du livre et du spectacle vivant, aux cultures d’Europe, d'Asie centrale et de Méditerranée1.

Son projet repose sur un engagement pour un travail de partage, sur la rencontre et la création, l’échange et le collectif, où la qualité regarde autant l’activité culturelle que la recherche artistique. Elle entend favoriser les croisements et les expériences novatrices, participer aux actions et réflexions initiées par d’autres réseaux et regroupements, favoriser les systèmes d’économie solidaire, et mettre un accent particulier sur les cultures les plus menacées. (Wikipedia)

Crédits photo : Maison de l'Europe et l'Orient