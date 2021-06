L'appétit de Vincent Bolloré, “forcément un coup de tonnerre”, dit Antoine Gallimard

À 74 ans, Antoine Gallimard est plus que jamais le Pape de l’édition française — depuis quelques mois, il a pris la présidence du BIEF, Bureau international de l’édition française. Autrement dit, s’il était nécessaire, le visage de l’industrie du livre dans le monde, c’est lui. Les Échos sont ainsi partis en quête d’avenir : alors que les trois filles aînées œuvrent déjà dans l’empire — Charlotte chez Casterman, Laure en littérature jeunesse et Margot pour la cession de droits audiovisuels — la cadette, Louise, n’a pas encore intégré le monde du travail.

L'industrie française du livre

Antoine Gallimard lui-même se souvient d’avoir eu « la chance de ne pas être l’aîné : donc je suis passé un peu inaperçu au départ ». Désormais, le groupe est numéro 3, et de toute évidence, la succession s’organise. D’autant que de grands mouvements se profilent dans les tractations entre Editis et Hachette, à travers leurs groupes respectifs, Vivendi et Lagardère.

MADRIGALL: les éditions de Minuit rejoignent Gallimard

« C’est forcément un coup de tonnerre. On nous assure que rien ne bougera pendant six ans. Mais il faudrait être très proche de Vincent Bolloré pour connaître les scénarios. Jusqu’ici, il y avait un équilibre plutôt harmonieux entre des petites maisons, des poids moyens, et deux grands ensembles », analyse-t-il. Et d’ajouter : « Je peux être inquiet de voir qu’une seule personne possède à la fois Hachette et Editis. »

D’ailleurs, le licenciement poli d’Arnaud Nourry le 29 mars dernier, n’a pas fait souffler un vent de tranquillité sur le Landerneau germanopratin. « Nourry a triplé la valeur de Hachette : il en a fait un leader européen, un numéro trois mondial… Et puis, il respectait ses éditeurs », assure le patron de Madrigall.

Pour autant, il voit dans l’arrivée de Vincent Bolloré celle d’une figure plus familière de la finance que de l’édition. Peut-être est-ce pour cette raison qu’est intervenu Arnaud de Puyfontaine, afin d’assurer la liaison. La perspective d’un immense groupe culturel réunissant musique, cinéma et édition devient séduisante. « Or, je ne crois pas à la convergence des médias. Chacun son métier. Ce n’est pas parce qu’on réussit un magnifique scénario sur Netflix que vous devenez un écrivain », tacle Antoine Gallimard.

La famille avant toute chose

Avec surtout le sens de l’indépendance : lui qui dès 2003 prend les risques financiers de l’endettement pour racheter les parts de Gallimard à des actionnaires minoritaires, a fini par constituer son propre empire. L’arrivée de LVMH à la hauteur de 9,5 % du capital devenait nécessaire, après le rachat de Flammarion, pour soulager le poids économique.

Et conclusion : l’emprunt est quasiment remboursé, sans plus de conséquences sur le groupe. Si les accords passés avec Bernard Arnault vont bien, l’avenir, l’avenir, l’avenir, les trois règles de la succession. Le plan est donc simple : s’assurer que ses filles prennent le contrôle économique de l’entreprise, et qu’à terme, elles prennent le pouvoir. Des donations effectuées chaque décade permettent de faire passer les choses en douceur.

Sa fille Charlotte insiste : « On sera au cœur du réacteur pour continuer la politique commencée par notre arrière-grand-père. Il y aura des ajustements. Mais on ne va pas laisser quelqu’un diriger Gallimard à notre place. » Dont acte.

