Pass Culture : unique réussite d'un Emmanuel Macron tout schuss ?

Depuis des semaines, les annonces se multiplient autour du Pass Culture, au point que ce dernier devienne le principal — ou l’unique ? – objet de satisfaction rue de Valois, nous assure un visiteur du soir doté d’une autorisation de dépassement du couvre-feu. Si la France a réduit le budget du Pass de 500 à 300 € — et désormais, ouvre le principe aux jeunes dès la classe de 4e, avec 200 € de budget, le président ne ménage pas sa peine.

Toi le jeune que jamais je ne fus...

Homme de réseaux, Jupiter en devient social, comme le prouve cette dernière intervention, au demeurant spectaculaire, autant que dynamique. Parce qu’un an après la roue libre de mai, qui nous embarquait au fond de la cale chercher de quoi survivre, l’Élysée vole, semble-t-il, au-dessus d’un nid de coco.

Évidemment, que le Pass Culture, seule mesure sociale — hors gabegie pandémiesque — intervienne peu avant les présidentielles de 2022 n’est que le fruit du hasard. Au cas où les futurs électeurs aient la reconnaissance du ventre et remercient leur président par un second mandat, l'avénement du Pass serait providentiel.

Ainsi, personne ne pourra être tenu pour responsable de faire la communication du futur candidat Macron. Pas même la Fnac (pas rancunière), qui vient de dégainer le message suivant :

Partenaire du Pass Culture, la Fnac, leader de la distribution de produits culturels (physiques et dématérialisés), donne la possibilité à tous les jeunes âgés de 18 ans de pouvoir utiliser leur cagnotte de 300 euros dans tous ses magasins en France, dès ce 21 mai. Avec cet engagement fort autour du dispositif depuis son lancement en 2019, la Fnac réaffirme son soutien pour faciliter l’accès à la culture pour tous les jeunes en généralisant le dispositif à l’ensemble de ses magasins en France. – communiqué de Fnac-Darty

Ni même le Syndicat national de l'édition qui intervient également pour saluer l'initiative présidentielle :

Après une expérimentation menée dans 14 départements depuis 2019, l'ouverture du Pass Culture sur tout le territoire français, annoncée aujourd'hui par le Président de la République, constitue une formidable opportunité pour permettre à la jeune génération d’accéder aux plaisirs du livre et de la lecture. Le Syndicat national de l’édition se réjouit de cette initiative, dont les premiers bilans ont révélé que les livres avaient été plébiscités, représentant 66 % des achats réalisés, et ce, principalement chez les libraires, acteurs majeurs de ce beau projet. Après une crise sanitaire sans précédent et dans un contexte de baisse du lectorat notamment chez les plus jeunes, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser toutes les forces publiques et privées pour faire de la culture et de la lecture en particulier, une priorité nationale. – communiqué du SNE

En travers de la gorge ?

Non, personne ne sera blâmé, pas même le président lui-même qui devient son meilleur colporteur, représentant et porte-parole. Il use même, et abuse peut-être de stories sur Instagram pour valoriser ce produit magique qu'est devenu le Pass Culture. Mais les internautes, pour le coup, se demandent bien se qui se trame.

Entre poudre d’escampette et poudre de perlimpinpin, heureusement que certaines librairies assurent de la réussite du procédé. « Aujourd’hui, on a quasiment un ou deux clients Pass culture tous les jours. Sans cela, je pense qu’ils n’auraient pas poussé la porte du magasin », pointe Wilfrid Séjeau, de la librairie Le Cyprès et Jean de la Lune à Nevers.

« Nous avons commencé l'expérimentation en mars 2019 », nous indiquait Elena Rosenstiehl, adjointe de direction chez Kléber et chargée de l'équipe de libraires, en février dernier. « Cela a été un raz-de-marée de réservations, en termes de quantités. En l'espace de 4 jours, nous avons eu plus de 1000 réservations, par exemple. »

La question demeure donc : et si le Pass Culture fonctionnait ?, se doublant d'un corollaire : à qui profiterait véritablement le crime ?

Crédit photo Mélanie THESE/Unsplash