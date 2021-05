Le Pass Culture proposé aux jeunes dès la 4e

À l'heure de sa généralisation à tous les jeunes de 18 ans, le Pass Culture se transforme. Cette promesse électorale d'Emmanuel Macron proposera à tous les jeunes de 18 ans, dès ce vendredi 21 mai, un crédit de 300 € à dépenser dans diverses offres et produits culturels, des places de cinéma aux instruments de musique, des entrées au théâtre ou à l'opéra aux livres.

Les partenaires culturels, dont les libraires, sont invités à s'inscrire sur la plateforme pour proposer des offres — des livres, des séances de dédicace et autres animations pour les libraires — accessibles aux usagers. À l'aide d'un système de géolocalisation, les jeunes découvriront les offres autour d'eux.

Des offres numériques sont disponibles, mais il n'est possible de dépenser pour celles-ci qu'une somme maximale de 100 €, pour inciter aux rencontres et contacts culturels.

Pour 2021, le budget du Pass Culture s'élève à 80 millions €, constitué de 59 millions € apportés par l'État, de 9 millions € non utilisés au cours de l'année 2020 par la SAS Pass Culture et de 12 millions € des partenaires culturels du dispositif, qui ont rendus gratuites des offres présentées comme payantes sur l'application.

Créer un continuum du Pass Culture

En 2022, le budget de ce Pass devrait augmenter, puisque le périmètre de ses bénéficiaires va s'agrandir. À partir de janvier 2022, les collégiens et lycéens recevront eux aussi des crédits, à partir de leur entrée en classe de 4e, l'objectif étant de « créer un continuum entre l’éducation artistique à l’école et le Pass Culture à 18 ans ».

En classes de 4e et 3e, chaque élève obtiendra 25 €, qui seront utilisés en classe, avec les professeurs, pour des expériences collectives et des sorties culturelles. En seconde, première et terminale, 50 € seront accordés chaque année, avec cette fois un peu plus d'autonomie laissée aux élèves. Au total, chaque jeune, entre ses 13 et 18 ans, recevra ainsi 500 € par l'intermédiaire du Pass Culture, ce qui correspond à la somme annoncée lors de la campagne d'Emmanuel Macron.

NUMERIQUE: le Pass Culture, une solution pour faire lire les jeunes ?

Toutefois, cette extension doit encore être intégrée au budget 2022 de l'État, et le coût du dispositif a déjà été largement critiqué par les sénateurs, notamment. Sa généralisation très rapide après l'expérimentation d'un an et demi, à laquelle l'échéance électorale n'est sans doute pas étrangère, a aussi fait l'objet de quelques critiques...

Rappelons que l'application Pass Culture est désormais accessible à tous, pour s'informer sur les offres culturelles autour de soi. Mais sans crédit, pour les plus de 18 ans...

Photographie : newkemall, CC BY 2.0