Le Festival Terres de Paroles change de saison, pas d'ambition

Le conseiller littéraire de Terres de Paroles, écrivain et magicien, Rémi David, qui porte le festival avec sa directrice Muriel Amaury, confie avoir longtemps espéré la venue de « l'ermite du Creusot », qui comme son surnom l'indique, à toujours préféré rester dans sa maison en lisière des bois, ciseler ses phrases naïves et vibratoires.

Terres de Paroles rend hommage à celui qui nous a quittés en novembre 2022, d'abord en reprenant ses mots : « Rien de tel qu’un enfant pour vous mettre dans le bain du monde. »

Pour célébrer ce « poète de la joie », le dimanche 2 juin à 17h30, l'église Saint-Denis de Duclair accueillera un récital lyrique, Plus qu’un monde, création portée par le ténor Marc Haffner, accompagné par Caroline Duris au piano. Le premier interprétera des textes tirés du Très-bas de Christian Bobin, qui explore l’âme du jeune Saint-François d’Assise, la seconde jouera des pièces de Duparc, Wagner et Poulenc.

Le mardi 4 juin à 15h à La Rotonde de Fauville-en-Caux, et le mercredi 5 juin à 18h à la Librairie-Café La Tonne de Rouen, une autre création, Tous les mondes qu’il y a dans le monde : lecture de trois contes de Christian Bobin illustrés par Saraï Delfendahl. Jeanne Gogny, accompagnée par Sylvain Choinier à la guitare et au clavier, donnera vie aux histoires d'une sorcière, d'un roi poète, et d'un enfant extraordinaire qui « mangea le soleil ».

Amitiés artistiques et poétiques

Le festival s'ouvrira le samedi 1er juin à 11h, toujours sous le haut-patronage de l'auteur du Muguet, et dans le majestueux cadre de l'abbaye de Jumièges, avec un duo singulier : le fondateur du Théâtre équestre Zingaro et de l'Académie du spectacle équestre de Versailles, Bartabas, et l'ancien animateur du Masque et la plume, journaliste, écrivain et passionné de chevaux, Jérôme Garcin.

Les deux invités, « complices de longue date », entend plonger les curieux « dans le bain du monde, dans ce qu’il a de meilleur et ce qu’il a de pire » : Jérôme Garcin, proche de Christian Bobin, partagera ses réflexions sur cet « écrivain-artisan », rendant hommage à leur amitié tissée autour de l'art, mais aussi évoquera son parcours marqué par la mort et le deuil.

Bartabas, quant à lui, reviendra sur sa rencontre marquante avec la chorégraphe Pina Bausch en 1990, qu'il a partagé dans son dernier livre où il dévoile les contours d'une aventure artistique et initiatique. Le tout agrémenté de lectures de Sofie Amaury. La rencontre sera animée par Olivia Gesbert, nouvelle rédactrice en chef de la NRF, qui à l'issue de la rencontre, présentera la revue à sa sauce.

À 14h le même jour, toujours dans le cadre de l'abbaye de Jumièges transformé en « Village littéraire » le temps d'un week-end, « pour la première fois », deux des plus jeunes lauréats de l'histoire du prix Goncourt, Laurent Gaudé (à 33 ans) et Mohammed MBougar Sarr (à 31), sont réunis. Deux écrivains-voyageurs qui croiseront leur regard et partageront leurs sentiments sur ce qui se passe dans le monde. Une rencontre animée par la journaliste littéraire, Marie-Madeleine Rigopoulos, avec, là-encore, des respirations-lectures par Sofie Amaury.

Une autre Prix Goncourt, qui se fait rare, « une des plus grandes autrices contemporaines françaises » décrit Rémi David, Marie N'Diaye, lira un texte inédit, Le Bon Denis, à 15h30. Elle évoquera en outre son travail dans une conversation avec le conseiller littéraire du festival.

Ce riche premier week-end proposera en outre de s'immerger dans le classique de Fritz Lang, Metropolis, accompagné par la musique électrisante du groupe FantomUs, le tout en plein-air. Le même soir, Memento, un récital où Dominique Ané et ses compagnons musiciens, inspirés par les écrits de Patrick Modiano, interprètent des chansons évocatrices, avec des textes signés Jean-François Mondot.

Le lendemain, la Guinguette de l'Abbaye convie à un banquet poétique et culinaire, où les deux arts se mêlent pour éveiller les sens, et un concert-lecture où résonnera un message clair : « Il n’est sagesse que d’aventure. » Enfin, une rencontre, à nouveau animée par la journaliste chevronnée Olivia Gesbert, explore l'univers de la mondialement appréciée Yasmina Reza.

Ruines de l'abbaye, vue du chœur. JDesplats. CC BY-SA 3.0.

Le semaine pas en reste

Au cours de la semaine, les disciplines artistiques et intellectuelles se marieront : la romancière, nouvelliste et poétesse Cécile Coulon, entre autres, nous plongera dans l'univers rural des rebouteux avec une conférence TED, suivi d'un « jogging littéraire » de 8 km.

Tandis que l'ancien hockeyeur devenu Grand prix du roman de l'Académie française, François-Henri Désérable, en duo avec l'actrice Nadia Tereszkiewicz, présente un spectacle mêlant poésie, théâtre et musique. Sébastien Bailly, récompensé récemment par le Prix RTBF, « écrira l’avenir », quand le dessinateur Fred Duval invitera à explorer les arts graphiques. L'essayiste et homme de média Clément Viktorovitch proposera son premier spectacle solo : une critique de la langue vidée de son sens, avant sa tournée de 2025 partout en France.

Cette semaine sera par ailleurs rythmée par des spectacles littéraires, incluant slam, cirque et autres concerts et lectures musicales, avec le renfort, notamment, de la poétesse et romancière Lisette Lombe ou de Michka Assayas, animateur musique de France Inter. Une journée sera par ailleurs entièrement dédiée au manga à la médiathèque de Bolbec, qui explorera plus largement la culture japonaise à travers des ateliers et autres rencontres d'auteurs et éditeurs.

En clôture du festival, le public sera invité à plonger dans « un dernier bain » à la Base de Loisirs de Jumièges. Une journée festive pour tous, des enfants aux parents, inspirée par la diversité du monde. Tout commence et se termine à Jumièges, devenu carrefour culturel de la Seine-Maritime.

Parmi les temps forts de cette fin en apothéose, les Nageuses sur bitume, cinq femmes audacieuses, qui réinventent l'art de la natation sur le béton dans un spectacle de rue. À 21h30, le Bal Fantastik de La BaZooKa prendra le relais avec une soirée dansante où fantaisie et magie se mêleront pour faire danser jusqu'au bout de la nuit sur des rythmes endiablés, entourés de zombies, de super-héros et autres créatures fantastiques...

Nadia Tereszkiewicz en 2020. Marta Bevacqua (CC BY-SA 4.0)

150 ans à célébrer

Avant le festival, mais toujours le festival, une série d'ateliers et de rencontres destinés aussi bien aux jeunes qu'aux aînés, est organisée. L'auteur-illustrateur Jean Mallard, qui signe l'affiche des éditions 2023 et de cette année, animera un atelier autour de ses livres pour enfants le samedi 25 mai à 15h00 à la Librairie Les 400 Coups, au Havre.

Dans cette programmation en forme d'avant-goût, les curieux pourront découvrir l'Installation immersive Hulahoop du Collectif Scale, accessible du 24 mai au 8 juin, tous les jours de 9h à 23h, portée conjointement par le Festival Terres de Paroles et le Festival Normandie Impressionniste 2024, qui célèbrent les 150 ans du mouvement né dans cet aujourd'hui célèbre contre-exposition de 1874.

Enfin, comme chaque année, le prix littéraire du festival met à l’honneur six premiers romans francophones parus en 2023. Ces romans passent entre les mains de près de 500 lectrices et lecteurs réunis dans 37 clubs de lecture disséminés dans une trentaine de communes du département, dont beaucoup sont rurales. Ce qui en fait l'un des plus grands prix de lecteurs en France en termes de participation.

Jean Mallard / Terres de Paroles 2024

Les romans sélectionnés cette année du Prix Première Parole :

Ce que je sais de toi, Éric Chacoure, Philippe Rey

Feux dans la plaine, Olivier Ciechelski, Le Rouergue

La dent dure, Isabelle Garreau, Dalva

Thelma, Caroline Bouffault, Fugues

Tumeur ou tutu, Léna Ghar, Verticales

Un simple dîner, Cécile Tlili, Calmann Levy (déjà « coup de cœur » de la Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime)

La remise du prix aura lieu en médiathèque à la fin du mois de juin. Le lauréat ou la lauréate recevra une bourse d'écriture.

Le prix Premières Paroles existe aussi en version « jeunesse », en partenariat avec le CRED 76 et le Pass Culture. Ce prix est destiné aux collégiens de 6e et 5e du département. Trois premiers romans jeunesse sont proposés à 450 jeunes lecteurs et lectrices. Les élèves ont par ailleurs eu l'occasion de rencontrer l'autrice Audrey Faulot et l'illustratrice Sanoe, et de participer à un débat avec la youtubeuse Jeannot se livre. Une récompense littéraire qui reviendra en 2025.



La sélection 2024 :

La clé des champs, Audrey Faulot, Folio Junior

Mémoires de la forêt - Les souvenirs de Ferdinand Taupe, Mickaël Brun-Arnaud, illustré par Sanoë, L’école des loisirs

Les mésanges-Abi, Audrey Bischoff, Rouergue

Avec cette édition, qui fait basculer le festival au printemps, le Vice-Président du Département de la Seine-Maritime en charge de la Culture, Patrick Teissère, a souligné l'importance de gagner en visibilité, comme d'accentuer le caractère populaire, et provincial au bon sens du terme, de l'initiative. Dans une optique de donner un nouvel élan à ce projet pour les années à venir un l'élargissement du conseil d'administration a été réalisé, et de nouveaux partenariats inclus.

À LIRE - Terres de Paroles 23 : plus qu'un festival littéraire

Ce qui ne change pas en revanche : la volonté d'irriguer le territoire, pour rendre les arts vivants et la littérature accessibles, dans un désir d'inclusivité.

Ouverture de la billetterie le vendredi 26 avril à 13h. Retrouvez le programme détaillé sur le site de Terres de Paroles.

Crédits photo : Rémi David, Muriel Amaury et Patrick Teissère (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)