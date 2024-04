Paolo Giordano et Karine Tuil, “nous avons besoin des écrivains

Le Festival Italissimo, fondé et dirigé par l’essayiste et ancien directeur de l’Institut Italien de Culture de Paris, Fabio Gambaro, vise à promouvoir, à travers les arts et la littérature, un dialogue entre l’Italie et la France.

Dans le cadre de ce festival, qui a enregistré le chiffre record de 100.000 visiteurs lors de sa dernière édition, Paolo Giordano et Karine Tuil ont exploré le rôle de la littérature dans le monde contemporain, en prenant comme point de départ leurs ouvrages, notamment Tasmania (Le bruit du monde, traduit par Nathalie Bauer, 2023), Les choses humaines (Gallimard, 2019) et La décision (Gallimard, 2022).

Entre résistance et introspection

Une des interrogations soulevées par les dernières œuvres de ces deux écrivains est, selon Marc Lazar, la suivante : « Comment se sauver face aux défis du monde ? » Les défis contemporains sont nombreux, allant du réchauffement climatique aux guerres, épidémies, inégalités sociales, racisme, et violences sexuelles… Est-ce que la littérature constitue un espace de résistance ou plutôt un refuge ? Un lieu de lutte, y compris politique, ou un havre de paix ? Voilà le point de départ de ce dialogue inspirant.

Paolo Giordano perçoit comme un point commun entre son travail et celui de Karine Tuil cette tension entre l'espace public et privé, entre résistance et retrait. Selon l’écrivain et scientifique italien (titulaire d’un doctorat en physique), il est crucial de se demander quand la nécessité de se sauver a fait irruption dans nos vies. L’Europe était, il y a vingt ans, un lieu de prospérité, mais depuis une décennie, plusieurs menaces planent sur ce continent…

Karine Tuil, quant à elle, estime que ses romans font écho à ceux de Paolo Giordano par leur réflexion sur la vulnérabilité humaine et sur les ténèbres de notre époque. La question de la vulnérabilité est centrale dans Les choses humaines, et Paolo Giordano examine également les fragilités individuelles, dressant un portrait moderne de l'homme contemporain, en opposition aux stéréotypes littéraires traditionnels de l'« homme » occidental.

La relation entre le privé et le public est également profonde, selon Karine Tuil : « L’intime est politique, on raconte la société à travers les ruptures. » Ses romans, notamment celui centré sur PG (le protagoniste dans Tasmania), dépeignent aussi des aspects de la société.

Comprendre et ressentir le réel

Concernant le rôle de la littérature, Karine Tuil a une vision claire : « Si l’amour est l’espace de l’incompréhension, la littérature est une tentative de compréhension, un espace de questionnement », visant à « apporter de la nuance dans une société encline à proposer des visions binaires du réel ». La littérature joue donc un rôle de connaissance et est l’expression d’une quête…

En effet, comme le souligne Marc Lazar, les œuvres de Karine Tuil et de Paolo Giordano ont toutes deux nécessité des recherches approfondies, la première sur la bombe nucléaire, le second sur les procès de terroristes.

Karine explique avoir collaboré, pour rédiger La décision, avec cinq juges d’instruction, établissant une relation de confiance, puis s’est attachée à rendre le milieu judiciaire accessible dans son récit.

Paolo, pour sa part, affirme qu’« on peut être expert d’un sujet sans en avoir saisi l’essence ». Malgré ses recherches sur la bombe atomique, il se sentait incomplet jusqu'à ce qu'il rencontre, même à distance, un survivant. Ce témoignage lui a permis de « sentir » l’essence des faits à travers les détails narrés. Comme le souligne Giordano, « les détails de la vie intime révélent la vérité de l'histoire collective ».

“Un livre doit être dangereux”

Alors, qu’est-ce que la littérature ? Pour Karine Tuil, c’est « un espace de liberté infinie, un des derniers grands espaces démocratiques ». L’écriture, comme la littérature, se doit d’être une « zone d’inconfort ». Et, ce qui importe le plus, « un livre doit être dangereux ».

Avec Paolo Giordano, nous pouvons dire qu’un livre doit également soulever des questions, car « le roman commence et finit par des questions », stimulant ainsi la curiosité des lecteurs, sans lesquels la littérature ne saurait exister.

Pour conclure - et nous le réitérons avec Paolo Giordano - la littérature dépend des écrivains, qui doivent être protégés et encouragés dans leur création, car « nous avons besoin des écrivains et il faut leur laisser la liberté d’écrire ».

