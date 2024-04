L'autre Salon du Livre, pour la défense de l'édition indépendante

Cet événement annuel met en avant la diversité de l'édition avec un large éventail de genres, du roman à la poésie, de l'essai au polar, en passant par l'album d'artiste et bien plus encore. L'entrée est libre.

Il accueillera plus de 100 éditrices, éditeurs, autrices, auteurs, professionnels du livre, parmi lesquels Al Manar, Alter Comics, Alter Libris, Artderien, Aux feuillantines, Abordo éditions, Antidata éditions, Atelier Catherine Liégeois, Atelier de l’Agneau, Atelier Henry Dougier, Art3, Au crayon qui tue, éditeur, Aux cailloux des chemins, Bleu autour éditions, Bougainvillier éditions, Boréalia, Chèvrefeuille étoilée, Éditions d’Avallon, Éditions Azoe, Éditions d’En bas, Éditions de la Bibliothèque, Éditions des Femmes, Éditions Domens, Éditions Douro, Éditions de La Crypte, Éditions du Canoë, Éditions du non-agir, Les éditions du Paquebot, Éditions du Jasmin, Éditions de la Lanterne, Éditions L’Andriague, Éditions Maurice Nadeau, Éditions PBE, Éditions Perret, Éditions Unicité, EnvolÉmoi éditions, Espaces et signes éditions, Et le bruit de ses talons, Exils éditions, Fables fertiles, Julien Nègre éditeur, L’Amour des maux, L’andriague, L’appeau’strophe, L’ire des marges, L’œil ébloui, La Goutte créative, La Kainfristanaise, Éditions de La Reine blanche, La tête à l’envers éditions, Le cadran ligné, Le Chant des hommes, Le Chant des voyelles, Le Chat rouge, Le coudrier, Le Feu sacré éditions, Le grand os, Le lampadaire, Le Vampire actif, Lior éditions, Les carnets du dessert de lune, Les Écologistes de l’Euzière, Les Monts Métallifères, Lunatique, Mediapop, Otium, Patayo, Éditions du Petit pavé, Petra éditions, Pierre Meinard, Phb éditions, Plume Libre, Qupé éditions, Sans crispation éditions, Éditions Sans escale, Signes & Balises, Tinbad, Toubab Kalo, Éditions Unicité, Vibrations éditions, Villa Amalia, Voix tissées, Éditions Wallâda, Xérographes, ou Yovana.

L'association L'autre Livre, avec ses plus de 200 éditeurs membres, souhaite favoriser l'originalité et le dialogue culturel, et se bat pour une liberté d'éditer essentielle à la diversité des voix dans le monde du livre.

Outre le salon, l'association accueille les curieux toute l'année dans son espace de rencontre au 13, rue de l'école Polytechnique dans le 5e arrondissement de Paris.

Crédits photo : L'autre Livre