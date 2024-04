Dimension : “On abolit aussi les frontières entre fiction et réalité

Une journée pour que se rencontrent science et fiction, mais surtout pour l’équipe municipale, montrer combien la ville « incarne une terre de rencontre des arts et de la science. Palaiseau est reconnue, pour son pôle scientifique, mais nous souhaitions avant tout faire en sorte que cette identité soit partagée par tous et non pas seulement par des spécialistes, notamment via la science-fiction », nous précise Delphine Person.

Avec l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris où sciences fondamentales et appliquées se retrouvent, la ville n’a plus à démontrer son tropisme. En outre, entreprises et laboratoires installés sur le territoire confortent cette dimension scientifique — .

« De fait, nombre de sujets qu’abordent les chercheurs du plateau de Saclay relèvent d’une réalité plus proche qu’on ne le penserait — et plus vraiment de la science-fiction », reprend l’élue. « Passer par la littérature pour donner accès à tout un volet épistémologique, voilà la véritable genèse de cette manifestation. »

Car, dans la conjonction entre lettres et chiffres, « on abolit aussi les frontières entre fiction et réalité qui se rapprochent soudainement l’un de l’autre ». Vulgariser, oui, mais à condition que cela serve avant tout à démocratiser. De là tout le soin apporté au choix du lieu où se tiendra l’événement.

Delphine Person

« Nos concitoyens ont assisté à l’évolution de Palaiseau, et de son centre-ville, rendu plus accueillant pour tous, notamment pour les familles. Nous avons travaillé à la végétalisation de la place du marché et de l’Hôtel de Ville, où des terrasses complètent le parcours artistique “Courant d’art” pour faire de la belle saison un temps convivial et culturel », poursuit Delphine Person.

« En installant le festival “Dimension” sur la Place de la Victoire, nous proposons aussi aux habitants et aux visiteurs de s’approprier leur ville : Dimension, c’est un partage du bien commun, qu’il relève de la connaissance aussi bien que de la géographie. » (retrouver le programme)

Le tout en collaboration avec les acteurs culturels locaux, tous en proximité de la place : la librairie La Fontaine aux livres, le Cinépal qui propose un ciné rencontre dès le vendredi 26 et la médiathèque où Magda est mise à l’honneur. « Pour une première édition, le festival se veut être un moment de partage et d’échange afin de voyager dans différentes dimensions, mais aussi de découvrir ou redécouvrir les identités culturelles et patrimoniales de la ville. Le public peut aussi s’approprier l’événement en ce qu’il lui offre une autre manière de vivre Palaiseau, cité de sciences et de littérature », insiste-t-elle.

« Plus d’une vingtaine d’auteurs, de littérature, de bande dessinée sont conviés, ainsi que des scientifiques, pour garantir ce mélange des genres. » Même les écoles jouent le jeu : depuis trois ans, un concours de nouvelles est coorganisé par différents partenaires du plateau de Saclay — avec cette année, pour thème, Faut-il prendre le temps au sérieux ? D’Aristote à Einstein…

Le prix sera remis quelques jours avant la manifestation, mais « démontre la mobilisation à l’œuvre des acteurs territoriaux. De même, des interventions dans les écoles sont prévues, pour donner un aperçu des contenus culturels aux jeunes élèves, avec des binômes d’auteurs et scientifiques ». Une démarche qui pour Palaiseau, relève avant tout d’une volonté de l’équipe municipale que d’instaurer une politique forte autour de l’éducation à l’art et à la lecture.

« Dimension est une première, à laquelle nous croyons beaucoup — et je serais partante pour organiser d’autres événements autour du livre au cours de l’année », ajoute Delphine Person. « Commençons par réussir cette édition », conclut-elle, avec un sourire.