Renouveau et perspectives pour le Salon du livre de Montréal 2024

À la suite de l'assemblée, une session du nouveau conseil d'administration et un atelier dédié à l'initiative Le Salon dans la ville ont eu lieu. Pour clore l'événement, Caroline Fortin, présidente du conseil d’administration, a reçu des membres de la Corporation ainsi que divers partenaires.

Les dates officielles du Salon 2024

Annoncées au cours de cette assemblée générale par Olivier Gougeon, directeur général, les dates de la 47e édition du Salon du livre de Montréal ont été fixées. L'événement se déclinera en trois parties, débutant avec Le Salon dans la ville et Le Salon en ligne dès le 15 novembre 2024, et continuant au Palais des congrès de Montréal du 27 novembre au 1er décembre 2024.

Le conseil d’administration nouvellement élu est constitué de Caroline Fortin en tant que présidente, Mariève Talbot en vice-présidente, Richard Prieur au poste de secrétaire-trésorier, ainsi que des administrateurs Martin Balthazar, Chris Bergeron, Jean-Marc Chouinard, Gillian Fizet, et Marie-Claude Pouliot. Il accueille également trois nouvelles administratrices : Julia Duchastel, Marie-Christine Jeanty et Ingrid Remazeilles. Dans les prochaines semaines, deux autres membres pourront être ajoutés au conseil par cooptation des administrateurs élus.

Marjorie Houle, Gilda Routy et Jonathan Vartabédian quittent leur poste au conseil d'administration.

« Avec le nouveau conseil d'administration et notre remarquable équipe, je suis convaincue que nous écrirons de nouveaux chapitres passionnants pour le Salon du livre de Montréal. Ensemble, poursuivons nos efforts pour qu'il demeure un événement culturel incontournable, une vitrine exceptionnelle pour la littérature et ses créateurs, et un lieu d'enrichissement pour tous », a déclaré Caroline Fortin.

La Corporation du Salon du livre de Montréal s'enrichit par ailleurs de quatre nouvelles membres : Marie Désilets, gestionnaire bibliothécaire à la retraite de la ville de Montréal ; Sandra Felteau, directrice générale et cofondatrice de Narra ; Pénélope Jolicoeur, éditrice, autrice et relationniste ; ainsi qu’Évanne Souchette, consultante en Équité Diversité Inclusion spécialisée dans les domaines de l'art et de la culture.

À LIRE - Québec : 35 BD en lice pour les 25es Prix Bédélys

Il est à noter que la Corporation du Salon du livre de Montréal regroupe 59 professionnels, majoritairement issus de l'univers du livre, tels que des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, agents de diffusion, distributeurs et imprimeurs. Ces membres, qui participent à la Corporation à titre individuel, sont responsables de l'élection du conseil d’administration durant l'assemblée générale annuelle.

Crédits photo : Salon du livre de Montréal