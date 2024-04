Christophe Mangelle : Dimension, vingt auteurs, “c'est le temps fort

« Commissaire du salon, ou responsable de la programmation, ce sont des titres avant tout. Pour moi, il importe surtout que la manifestation répond aux envies des habitants et visiteurs », nous assure le programmateur. « Quand on est responsable d’une première, on a l’envie de rassembler et ici, c’est une convergence entre sciences et fiction qui porte toute la dynamique. »

S’adresser à un public essentiellement familial, tout en portant cette volonté de s’adresser au plus grand nombre, voilà un défi : « La question n’est pas de réaliser un événement : c’est de parvenir à donner sa place à chacun des invitées et des invités. Pour cette raison, nous n’avons sollicité qu’une vingtaine d’auteurs, qui seront présents dans le village de dédicaces, où se dérouleront également les tables rondes. »

Et quand on lui demande quels seront les temps forts de cette journée du 27 avril, la réponse fuse : « Le temps fort ? C'est que seules vingt personnes sont conviées : une place accordée à toutes et tous, pour que le public n’ait pas à courir de l’un à l’autre des rendez-vous. Prendre le temps, donner envie : voici le vrai temps fort de Dimension. »

Et pour le reste, la programmation est disponible en ligne pour donner le ton.

Pour La Fringale culturelle, cette manifestation est une première : « Un challenge, bien entendu, autant qu’une reconnaissance ce que notre magazine apporte et propose. L’impératif que nous a donné la ville — le seul, dirais-je — est de rendre l’ensemble du festival accessible. Surtout pas d’élitisme : de la terre à l’espace, que les rencontres soient avant tout festives, sans exclure personne. »

Crédits photo : Christophe Mangelle © Céline Nieszawer