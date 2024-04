Expo : 100 ans des JO en France, aux Archives Nationales

Cette exposition, conçue par les Archives nationales et organisée par le ministère de la Culture, a été inaugurée par la ministre de la Culture Rachida Dati le 22 avril dernier. Elle sera présentée en itinérance, débutant au Domaine national du Palais-Royal et se déplaçant à travers diverses villes de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 27 septembre.

Elle est à la fois itinérante et en plein air, et elle reflète le rôle du sport dans la culture et la vie quotidienne française. Elle met en lumière des moments significatifs, incluant des maquettes de villages d'athlètes et des objets personnels de champions tels que les chaussures d'Alain Mimoun, le bonnet de bain de Laure Manaudou et la roue du fauteuil de Kathy Laurent.

En partenariat avec la Plaine Commune, une région qui comprend plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis dont Pierrefitte-sur-Seine, où se trouve un autre site des Archives nationales, l'exposition présentera des documents uniques provenant de diverses archives municipales qui mettent en lumière les figures locales liées aux Olympiades.

De plus, elle fait partie de l'engagement des Archives nationales dans l'Olympiade culturelle, aux côtés d'initiatives telles que la Grande Collecte des archives du sport lancée en 2022. Cette initiative invite le public et diverses organisations à donner des documents relatifs au sport aux archives publiques, assurant la préservation de l'histoire sportive.

L'exposition (Re)Jouer ! présentera aux visiteurs des objets des cinq éditions des Jeux organisées en France — Paris en 1900 et 1924, Chamonix en 1924, Grenoble en 1968, et Albertville-Tignes en 1992. Elle comprend deux sections principales : une avec des affichages visuels tels que des affiches et des photos des Archives nationales et d'autres institutions patrimoniales françaises, et une autre qui représente physiquement l'histoire olympique avec des objets du musée des sports de Cruas, et une vidéo de la cérémonie d'ouverture d'Albertville en 1992 fournie par l'INA.

Elle met par ailleurs en avant des thèmes tels que l'égalité des genres, avec une augmentation historique de la participation féminine, et l'intégration des Paralympiques, notamment notant les Jeux de 1992 à Albertville et Tignes. Elle explore également l'héritage des sites comme le Stade olympique de Colombes en 1924, destiné à être converti en logements après les Jeux.

L'itinéraire de l'exposition comprend des arrêts dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis :

Palais Royal : du 22 avril au 22 septembre

Aubervilliers : du 4 avril au 16 mai, square Stalingrad

Épinay-sur-Seine : du 16 mai au 1er juillet, Parc municipal des sports

L’Île-Saint-Denis : du 12 août au 27 septembre, Place des Arts

Pierrefitte-sur-Seine : du 22 avril au 27 septembre au parvis de la station de métro Saint-Denis –

Université, du 16 mai au 1er juillet au parvis de l’Hôtel de Ville

Saint-Denis : du 4 avril au 16 mai au Jardin Pierre de Montreuil, du 26 juillet au 11 août, du 28 août au 1er septembre au Bassin de la Maltournée

Saint-Ouen-sur-Seine : du 1er juillet au 12 août, Fan Zone du Grand Parc

Stains : du 1er juillet au 12 août, Hôtel de Ville

Villetaneuse : du 12 août au 27 septembre, Jardin César Baldaccini

Crédits photo : À droite : Carte postale de promotion des Jeux olympiques de 1968 (Archives nationales) / À gauche : Affiche des Jeux olympiques d’été de Paris 1900, anonyme et sans date (Musée national du sport)