En septembre, une journée nationale des festivals BD et arts associés

Une journée nationale, le vendredi 20 septembre 2024, à Paris à l’invitation du Club 99, permettra de réunir tous les organisateurs et organisatrices de festivals, mais plus largement les professionnels du livre nationaux et régionaux autour de la bande dessinée, de ses autrices, de ses auteurs et de l’ensemble de ses partenaires.

Créé officiellement en septembre 2023, le Club 99 fédère les organisateurs de festivals, « pour faire avancer nos connaissances et la professionnalisation de nos métiers », nous expliquait Marina Corro, présidente de la fédération et cocréatrice du festival Formula Bula, en novembre 2023.

La fédération prévoyait, pour son avenir, des formations et journées professionnelles, notamment sur l'encadrement juridique des événements, l'écoresponsabilité ou la sensibilisation des bénévoles à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette journée nationale s'inscrit dans ce programme, avec des détails à venir dans les prochaines semaines.

À noter, cette date marquera également l’ouverture de l’adhésion des autres festivals de bande dessinée et arts associés au Club 99.

Photographie : illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0