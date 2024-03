Grenoble : la carrière de Nicolas Keramidas retracée dans une exposition

Nicolas Keramidas est né à Paris en 1972. Après avoir étudié le dessin à Grenoble, il complète sa formation aux CFT Gobelins, dans la section animation, à Paris. En 1993, il intègre Walt Disney Studios à Montreuil, où il reste pendant 9 ans. Parallèlement, il réalise des travaux publicitaires pour la ville de Grenoble.

Vers la fin de l'année 2000, il propose aux éditions Soleil un projet centré sur les aventures d'une petite fille nommée Luuna. Suite à une rencontre avec Didier Crisse, le personnage principal subit des modifications, menant à la création de la première série de Nicolas Keramidas pour cet éditeur.

Son travail sur Luuna, puis sur Tykko des sables, totalisant 12 albums chez Soleil, marque une part significative de sa production. Son style, caractérisé par une approche cartoon, lui permet d'aborder des personnages connus comme dans Mickey's craziest adventures et Donald's happiest adventures, publiés par Glénat. En collaboration avec Tebo, il revisite également Alice au pays des merveilles dans Alice au pays des singes, toujours chez Glénat.

Sa carrière inclut également des collaborations avec Lewis Trondheim sur Superino chez Dupuis et Joann Sfar sur Commando Barbare chez Glénat. Certaines de ces œuvres seront exposées à la Galerie Momie.

L'exposition comprend aussi une section dédiée à l'aspect plus personnel de l'œuvre de Keramidas, avec des extraits de À cœur ouvert et Chasseur d'Invader. Sa collection de figurines est aussi mise en avant, ainsi que son intérêt pour la musique, illustré par sa participation à la création de pochettes d'album et d'un t-shirt pour Renaud.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 27 avril, du mardi au jeudi de 14h à 19h, et le vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Des articles promotionnels exclusifs seront disponibles à la vente, et un dessin réalisé sur place pourra être gagné par tirage au sort.

Crédit image : XIIIfromTOKYO, CC BY-SA 3.0 / Galerie Momie