Printemps des poètes : un renouveau après le cas “Sylvain Tesson”

Mi-janvier, une pétition repérée par ActuaLitté avant son officialisation sur Libération avait frappé durement l’événement littéraire. Ils et elles étaient poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes et enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française, et dénonçaient Sylvain Tesson comme une « icône réactionnaire ».

Ou encore des propos qui en feraient une « figure de proue de cette “extrême droite littéraire”, aux côtés de Michel Houellebecq et Yann Moix, un triste panel d’“écrivains en vogue” dont les prétendus accidents de parcours se révèlent, en réalité, les arcanes d’un projet “d’une sinistre cohérence” que nous refusons et condamnons ».

Des mois de polémique intense

L’affaire aura occupé les médias durant des semaines et jamais le Printemps des Poètes, jusqu’à la décision de la directrice artistique de démissionner. Sophie Nauleau, à la tête du Printemps depuis 2018, en remplacement de Jean-Pierre Siméon — nommé directeur de la collection Poésie/Gallimard — quittait le bateau ivre.

« Le choix, que j’assume pleinement, de Sylvain Tesson pour féerique parrain de “La Grâce” (thème de l’édition 2024, du 9 au 25 mars) a déclenché une cabale effarante, consternante pour ne pas dire monstrueuse », assurait alors Sophie Nauleau, en envoyant sa démission. « Dans ce contexte, aucune parole n’étant audible, j’ai préféré réserver la mienne au silence. » Un silence la conduisant donc à partir.

De fait, des dysfonctionnements et problèmes internes étaient également soulevés. Une enquête du Monde rapportait en effet les témoignages de huit ex-collaborateurs. Ils avaient exprimé leur malaise face à des pratiques de gestion qu’ils qualifiaient de brutales, évoquant des expériences d’intimidation et de dénigrement de la part de l’ancienne directrice.

Par ailleurs, l’organisme engagé dans la promotion de la poésie fait face à des critiques pour ses liens étroits avec Gallimard, en particulier autour de ses séries emblématiques « Poésie » et « Blanche ».

Le CNL, financeur de l’événement, doit désormais procéder à un audit de la structure, considérant les « difficultés de fonctionnement interne qui viendraient à être portées à sa connaissance [et définir] si elles sont susceptibles de porter préjudice à cette manifestation essentielle pour la poésie ».

Quatre nouvelles entrantes

Le renouveau débute donc, avec quatre femmes intégrées dans le Conseil d'administration. Adeline Baldacchino est une écrivaine et poétesse impliquée dans le domaine de la poésie depuis le début des années 2000. Elle a mené des études en philosophie, ethnologie et sciences politiques. Elle est également romancière, essayiste, directrice de collection en sciences humaines, et magistrate dans le secteur financier.

Marie-Claire Pleros est une juriste qui s’est distinguée en tant que responsable de librairies à Calais et Paris, et comme organisatrice d’événements littéraires. Aujourd’hui, elle est vice-présidente d’une scène nationale à Calais et possède un parcours en études humaines et sociales. Elle est connue pour sa défense et promotion de la poésie, soutenant les initiatives du Printemps des Poètes depuis près de cinq ans.

Paloma Hermina Hidalgo est une critique d’art et de littérature, formée à l’École normale supérieure d’Ulm-Paris et à HEC. Elle a collaboré avec de prestigieux médias tels que France Culture et Le Monde, et enseigne la critique culturelle à Sciences Po Paris. Elle est également membre du jury du Prix Robert Ganzo et auteur de trois ouvrages remarqués.

Anne Dujin est la rédactrice en chef de la revue Esprit depuis 2020, et une poétesse qui a publié des œuvres chez l’Herbe qui tremble et chez Gallimard. Elle fait partie du jury du Prix Guillaume-Apollinaire, renforçant son implication dans le monde littéraire.

La première réunion de ce nouveau CA est survenue ce 25 avril, sous la présidence d’Alain Borer, en compagnie de Zéno Bianu et Emmanuel Hoog. La procédure de recrutement pour le poste de directeur artistique est également amorcée : elle sera présentée ce 29 avril sur le site Profile Culture.

