Les prochains rendez-vous du festival de BD d'Aix-en-Provence 2024

Le mardi 16 avril, à 19h : Une rencontre croisée entre Timothée Picard, dramaturge et professeur de Littérature spécialiste des imaginaires de la musique et de l'opéra, et l'illustrateur Benjamin Lacombe à propos de son livre Madame Butterfly publié chez Albin Michel.

Cette discussion sera suivie d'une interprétation du Chœur à bouche fermée, accompagnée d'un dessin réalisé en direct par Benjamin Lacombe. Lla rencontre se conclura par un verre et une séance de dédicace.

Le jeudi 2 mai, de 10h et 14h30, et vendredi 3 mai, à 10h : Une visite guidée de la ville d'Aix par Nicolas Keramidas, à la recherche des Invaders. Réservation par mail.

Le jeudi 2 mai, de 16h à 18h : Une séance de dédicace par Nicolas Keramidas, autour de son album Chasseur d'Invader. Ouverte à tous.

Le samedi 18 mai : Pour La Nuit Européenne des Musées 2024, le festival propose une expérience inédite avec une soirée aux Musées des Tapisseries. L'occasion de redécouvrir l'exposition d'Antonin Louchard entouré de poupons, cowboys, indiens et de nombreuses autres figurines. L'entrée est libre.

Le programme des visites et ateliers est à retrouver à cette adresse.

Les expositions et installations se poursuivent à la Cité du livre (2280, reconstruction de Jérôme Puigros-Puigener ; Chasseurs d'invader à Aix de Nicolas Kéramidas ; Des gens comme nous de Ptit Marc ; Des armes de Frédéric Coché ; Fairy tale de Brecht Vandenbroucke ; ou encore Et au milieu coule du ketchup de Xavier de Kepper) et dans d'autres lieux de la ville et des alentours : le Musée des Tapisseries, la Galerie Lieu 9, la Galerie Vincent Bercker, l'Abbaye de Silvacane et la Galerie Jean-Marc Bourry à La Roque d'Anthéron et la Bibliothèque Municipale de Fuveau.