Cognac : le Festival LEC 2024 initie une résidence jeunesse

L'association Littératures Européennes Cognac a annoncé l'accueil de Clément Bernis, dit Le Poisson, jeune auteur de trente ans originaire de Limoges, en résidence d'écriture jeunesse. Cette résidence, une première pour le festival, se déroule dans le cadre d'un Contrat Territorial de Lecture.

Il interviendra dans trois écoles : les écoles Marie Curie et Jules Michelet à Cognac, ainsi que l'école Marcelle Nadaud à Châteauneuf-sur-Charente, où il animera des ateliers sur les contes et la musique irlandaise pour les élèves de CM1 et CM2. Ces ateliers se concluront par une exposition d'œuvres graphiques en juin.

Clément Bernis est un créatif polyvalent qui a étudié le cinéma, l'animation et l'audiovisuel à Paris. Après ses études, il a travaillé à Amsterdam chez Zoomin TV et est revenu en France avec des compétences en néerlandais. Il a également réalisé des illustrations pour diverses publications et a contribué à des ouvrages collectifs. Ses projets comprennent des animations pour l'Opéra de Limoges et des ateliers pédagogiques.

il sera possiblé de rencontrer Clément Bernis lors de son événement à l'Atelier des Quais, à Cognac, le mardi 14 mai à 18h, où il discutera de son travail et de son projet en cours.

Littératures Européennes Cognac accueille également l'autrice irlandaise Michelle Gallen en tant que lauréate de la résidence d'écriture Jean Monnet pour 2024. Cette résidence, inaugurée en 2016, est un espace consacré à la création littéraire européenne et met chaque année à l'honneur un écrivain du pays associé au Festival LEC. Grâce au soutien de la Ville de Cognac, la résidence offre une bourse de 2000 € à ses bénéficiaires.

Née en Irlande du Nord dans les années 70, Michelle Gallen a grandi pendant les Troubles, proche de la frontière irlandaise. Elle a fait ses études en littérature anglaise au Trinity College à Dublin. Sa carrière littéraire a pris son envol malgré des défis de santé majeurs durant sa vingtaine. Son premier roman, Ce que Majella n'aimait pas, a été finaliste pour le Costa First Novel Award, tandis que son deuxième livre, Factory Girls, a remporté le prix Comedy Women in Print et a été sélectionné pour le RSL Encore Award. Les deux romans sont en voie d'adaptation télévisuelle.

Michelle sera à Cognac du 14 octobre au 17 novembre pour travailler sur son troisième roman et participer à des rencontres et ateliers. Sa présence promet d'enrichir la programmation du festival avec ses insights et son expérience. Pour ceux intéressés par son œuvre, ses livres sont disponibles en anglais et en traduction française.

Les Prix

La 21ème édition du Prix des Lecteurs, qui s'est tenue le 11 avril à Cognac lors de la journée Lire l'Europe, a par ailleurs lancé le cycle annuel de cette récompense littéraire.

Cette année, la sélection a mis à l'honneur quatre auteurs et autrices irlandais contemporains : Louise Kennedy avec Troubles, Jan Carson avec Les Ravissements, Billy O’Callaghan avec Parfois le silence est une prière et Ruth Gilligan avec Les Champs brisés. Cet événement a été une opportunité pour les bibliothécaires et le public d'approfondir leur connaissance de l'histoire récente et de la littérature de l'Irlande, incluant la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Le Prix des Lecteurs sera décerné le 16 novembre au théâtre L'Avant-Scène de Cognac.

En parallèle, le festival célèbre également le Prix ALÉ ! (Adolescents Lecteurs Européens) depuis 2013. Ce prix permet aux collégiens de Nouvelle-Aquitaine de choisir et de récompenser un auteur européen pour un ouvrage écrit ou traduit en français. Les finalistes de cette année seront reçus durant le festival pour des rencontres et des ateliers artistiques enrichissants. La remise du prix se fera le 15 novembre.

Ci-dessous, la sélection 2024 :

Le Chant du bois de Marie Boulic est un récit poétique qui suit le voyage d'un arbre d'Afrique du Nord transformé en barque de pêcheur, flottant sur la Méditerranée et finalement devenant un violon dans une prison italienne. C'est une allégorie de la résilience et un hommage aux migrants, s'inspirant du projet Metamorfosi réel.

Tropiques amères de Vinciane Moeschler raconte l'histoire de Sacha, un adolescent français qui déménage en République dominicaine, où il découvre les injustices subies par les travailleurs haïtiens dans les bateys. C'est un voyage initiatique qui révèle les facettes sombres du paradis tropical.

On ne sépare pas les morts d'amour de Muriel Zürcher explore l'amour interdit entre Bakari et Erynn, deux adolescents de quartiers rivaux. Leur relation secrète est menacée par un caïd local, conduisant à une confrontation violente entre les deux communautés, avec des conséquences tragiques.

Enfin, le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens (JMJE) continue de mobiliser les élèves de lycées et de BTS pour sélectionner un lauréat parmi les ouvrages européens traduits en français. Ce prix, qui résulte d'une collaboration entre le lycée Jean Monnet, la Région Nouvelle-Aquitaine, et le rectorat de l'Académie de Poitiers, offre aux jeunes une plateforme d'engagement avec la littérature contemporaine européenne. Les auteurs et autrices sélectionnés seront également présents pour des interventions dans les établissements scolaires et lors du festival, avec une remise de prix prévue le même jour que le Prix ALÉ !, le 15 novembre.



Les finalistes 2024 :

Du 12 au 17 novembre 2024, la ville de Charente-Maritime sera rythmée par des « débats qui agitent l'Europe », mais aussi des lectures, des expositions, des librairies, et des projections de films en soirée.

