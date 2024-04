Le livre censuré par Stanley Kubrick bientôt publié

25 ans après la mort de Stanley Kubrick, un éditeur américain publie le 30 avril The Magic Eye: The Cinema of Stanley Kubrick, un essai critique sur la filmographie du grand maitre américain du 7e art. Un de plus, pourrait-on croire, puisque l'art du réalisateur a été amplement exploré, discuté et célébré.

Signé par Neil Hornick, ce livre a pourtant au moins une particularité : Stanley Kubrick lui-même a fait des pieds et des mains pour que le texte ne voit jamais le jour. Derrière The Magic Eye se trouve en effet la commande d'une maison d'édition aujourd'hui disparue, The Tantivy Press, passée au début des années 1970.

L'idée était alors de proposer un des premiers livres consacrés au cinéma de Stanley Kubrick qui, après plusieurs films remarqués, dont Les Sentiers de la gloire (1957), Spartacus (1960) ou encore Lolita (1962), créait désormais l'événement avec 2001, l'Odyssée de l'espace (1968) ou bien Orange mécanique (1971).

Le réalisateur américain lui-même se prêtait au jeu, et avait accompagné Hornick lors des premiers mois de travail, en répondant à ses questions et en partageant des documents inédits sur la création de ses longs-métrages.

Mais, après avoir lu une première version de l'ouvrage, Kubrick annonce qu'il s'oppose à la publication, considérant que le livre ne correspond pas à ses attentes, puisqu'il « propose une liste des points positifs de chaque film, suivie par une liste des éléments négatifs, ce qui, de mon point de vue, amoindrit les bons côtés, puisque les critiques sont présentées avec une emphase particulière ».

Problème, l'éditeur de l'ouvrage avait accepté une clause d'après laquelle Kubrick devrait « valider l'ensemble du contenu par écrit ».

Maitriser ses images

Plus problématique encore, Kubrick ne répondra jamais aux propositions de correction de Neil Hornick, qui souhaitait apporter des modifications sans pour autant dénaturer son texte et son approche. De même, Hornick n'a jamais pu connaitre quelles critiques paraissaient si outrancières au réalisateur d'Orange mécanique.

Impossible, pour autant, de publier le livre : Kubrick avait indiqué qu'il se battrait « bec et ongles » pour empêcher la parution, et ses avocats tenaient un discours sensiblement similaire. En cas de sortie de The Magic Eye, « toutes les mesures seront prises pour s’opposer à celle-ci et pour obtenir des réparations à la hauteur des dommages subis ».

The Magic Eye de Neil Hornick (Sticking Place Books)

Kubrick, pour sa part, avait de la suite dans les idées : en 1972, il cosigne avec son ami Alexander Walker le livre Stanley Kubrick Directs, qui revient à la fois sur sa carrière et sur la mise en scène de ses films... Filippo Ulivieri, un spécialiste de Kubrick, auteur de plusieurs livres sur le cinéaste, remarque auprès du Guardian que « Kubrick voulait un livre qui célèbre ses films et celui de Neil n'était pas comme ça. Ses films, jusqu'à présent, étaient bien vus, même si certains critiques, notamment à New York, se montraient sceptiques. Il avait besoin d'un livre dithyrambique. »

Cette volonté de maitrise de Kubrick rappelle celle qu'il appliquait à ses propres films, quitte à épuiser ou rabaisser ses collaborateurs. Parmi les exemples, celui de l'actrice Shelley Duvall, qui a subi des pressions telles, lors du tournage du film Shining, qu'elle s'éloignera ensuite d'Hollywood et des tournages. Selon Ulivieri, le livre de Neil Hornick aurait aussi pu porter atteinte à « l'image du réalisateur tout-puissant, toujours juste » que Kubrick souhaitait entretenir — avec succès.

Heureux, évidemment, de voir le texte paraitre, Hornick assure qu'il n'en veut plus ni à Kubrick, ni à ses avocats, expliquant qu'il a rapidement pu se perdre dans d'autres projets. Mais il est toujours fasciné par le cinéaste et son œuvre : une fois mordu, « cela reste en vous, à vie ».

Photographie : portrait de Stanley Kubrick (thierry ehrmann, CC BY 2.0)