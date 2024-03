Un personnage des Misérables mis en scène au théâtre

La misère n’est pas une fatalité : elle se combat, même sans espoir de succès. Ainsi Éponine, fille Thénardier, sœur de Gavroche et rivale de Cosette, mène son existence. Entre la peur de Javert et la faim qui tenaille, l’amour est une lumière qui peut sauver du néant... jusqu’à nous mener à la dernière insurrection.

La pièce est portée par une équipe féminine, avec Barbara Lecompte à l'écriture, Aurélia Frachon à la mise en scène et Sacha Pichol dans le rôle d'Éponine. Ensemble, elles donnent vie à ce personnage complexe et touchant.

Elles nous plongent dans l'univers de cette jeune fille qui mendie et raconte sa vie, seule dans les rues de Paris. Entre ses souvenirs d'enfance avec Cosette et son éveil à l'amour grâce à Marius, Éponine nous livre ses espoirs, ses combats, sa rébellion contre son père, la bande de Patron-Minette et sa condition de misérable, sa quête du bonheur, tout en nous faisant partager les grands sursauts de Paris, comme l'épidémie de choléra et l'insurrection républicaine de 1832 qui lui coûtera la vie sur les barricades.

Le nom d'Éponine cristallise toute la tendresse qu'Hugo voue à ce personnage. Évoquant celui de Léopoldine, la fille adorée du poète disparue tragiquement, il personnifie dans ce nom « l’épo[pée fémi]nine (où l’on entend aussi l’épos, la parole poétique) », selon Anne Ubersfeld, et « le salut au féminin », selon Agnès Spiquel. Éponine est aussi probablement inspiré par un poème de Charles Baudelaire dédié à Victor Hugo dans Les Fleurs du mal et célébrant les femmes pauvres de Paris.

Éponine est une pièce de théâtre qui ambitionne de mettre en lumière un personnage féminin souvent ignoré des Misérables de Victor Hugo. Elle dénonce la violence de la misère et de l'exclusion, mais aussi la force de l'amour et de la révolte. À découvrir sur scène jusqu'au 1er juin, le vendredi et samedi à 19h30 au théâtre À la Folie (Paris 11e).