La fête du livre de Saint-Étienne récompensée pour son accueil

La fête du livre de Saint-Étienne a obtenu les meilleurs résultats de la commission des auteurs du livre jeunesse de l’ADAGP, une réussite que le festival attribue « au travail de l’équipe mais également de tous les acteurs de la ville : les libraires, les bouquinistes, les éditeurs, les restaurateurs ou encore les hôteliers ».

L'équipe du festival était en déplacement hier à Paris pour recevoir officiellement le label « salon approuvé », dans les bureaux de l'ADAGP, l’une des plus importantes sociétés d’auteurs du monde, gérée par des artistes et placée sous le contrôle du ministère de la Culture et de la Cour des Comptes.

La Ville de Saint-Étienne avait alors souligné que « la qualité de l’accueil stéphanois fait de disponibilité et de bienveillance, est désormais reconnu bien au-delà des frontières locales, constituant un atout et un supplément d’âme que toutes les grandes villes et Métropoles de France envient ».

Une hospitalité qui sera à nouveau à l'oeuvre en octobre prochain, pour la 38e édition de la fête du livre de Saint-Étienne. Les candidatures d'auteurs pour l'année 2024 sont d'ores et déjà ouvertes.

Crédits image : Km42ify, Travail personnel, CC BY-SA 4.0