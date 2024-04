Frank Pé, du Journal de Spirou à La Bête

Qu'est ce qui justifie de célébrer de cette manière le natif d'Ixelles, tout proche de Bruxelles ? Les réponses sont multiples, de sa riche carrière à sa personnalité attachante, mais une s'impose en cette occasion particulière : les planches présentées dans cette exposition, tirées des ouvrages de l'illustrateur.

Approche poétique des thèmes animaliers, attention méticuleuse aux détails et profonde sensibilité aux thèmes écologiques et humanistes, qui de mieux que Frank Pé pour reprendre la figure du Marsupilami ? Avec le scénariste Zidrou, il s'appuie sur l'animal mythique imaginé par Franquin pour dénoncer la maltraitance et le trafic d'animaux exotiques, et mettre en scène une belle amitié entre un enfant et une bête.

À travers le Marsupilami à la sauce Frank Pé, et d'autres créatures couchées sur la page, l'exposition se vit comme une porte d'entrée de l'univers du dessinateur : un monde enchanté où la nature et l'humanité se mêlent en une danse de bestialité et de beauté.

Capturé par des Indiens Chahutas en Palombie et vendu à des trafiquants, un marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 50. Parvenant à s'échapper, il trouve refuge dans la banlieue de Bruxelles où François, un jeune garçon passionné d'animaux et confronté à une vie difficile, l'accueille. Ensemble, ils entament une aventure captivante, teintée de moments sombres mais empreinte d'espoir, scellant le début d'une amitié...

Dans ses jeunes années, Frank Pé quitte l'école en cours d'année pour rejoindre les studios d'animation Belvision. Un choix payant, puisqu'en 1973, il fait ses débuts dans Le Journal de Spirou avec une première « Carte blanche ». Il entreprend simultanément des études d'Arts Plastiques à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Il s'attaque par la suite à un récit d'aventures, Comme un animal en cage (scénario de Terence), où sa passion pour les animaux, qui remonte à son enfance, se reflète déjà.

Pour l'hebdomadaire culte, Frank Pé produit par ailleurs des illustrations pour la section « Nature-Jeunesse » et crée le personnage de Broussaille, sorte d'alter ego du dessinateur. Il s'épanouit rapidement en héros de bande dessinée à part entière, protagoniste de récits poétiques et philosophiques écrits par Bom. En parallèle, de 1981 à 1986, il développe le personnage de L'Élan dans des mini-strips. Il crée entre 1994 et 2006 la trilogie Zoo (scénario de Bonifay) pour la collection « Aire Libre ».

Son style graphique, qui utilise une vaste gamme de techniques et d'effets, apporte une atmosphère unique à ses récits, particulièrement par son utilisation maîtrisée du clair-obscur. Il étend par la suite son univers animalier à d'autres formes artistiques telles que les sculptures, les fresques murales de grande taille et les tableaux, explorant des influences de l'Art nouveau et d'Alfons Mucha.

En 1996, il est recruté par Warner Bros aux États-Unis en tant que character designer pour travailler sur l'animation d'Excalibur, puis collabore à Berlin avec Cartoon-Film sur les films d'animation L'Ours Plume 2 et Dodo. En 2012, il participe au projet Robinson Crusoé avec NWave.

Après une période d'éloignement de la bande dessinée, il retourne à ses premières amours : il réalise ses Portraits héroïques en 2008, une série d'illustrations qui rend hommage à divers héros et personnages marquants. Il revisite ensuite des icônes du neuvième art, notamment Little Nemo (publié en diptyque chez Toth en 2014 et 2016, puis réédité en un seul volume chez Dupuis en 2020) et Spirou (La Lumière de Bornéo), et La Bête, récit en deux tomes débuté en 2020.

Depuis quelques années, il consacre une grande partie de son temps à développer L'Animalium, un parc consacré à l'art animalier, domaine dans lequel il s'est imposé comme un maître de renommée internationale.

Une patte personnelle, on l'aura compris, qui se marie très bien au cadre du Cloître des Récollets et ses teintes jaunes caractéristiques du centre de Metz.

Fondé en 1230, le couvent des Cordeliers, devenu celui des Récollets en 1603, a servi de centre éducatif avant d'être transformé après la Révolution française. L'église et une aile furent démolies en 1804, et les bâtiments restants ont été réaffectés, notamment en Bureau de Bienfaisance, puis en siège de l'Institut Européen d'Écologie et des Archives municipales. Il est classé Monument Historique en 1972.

L'exposition court jusqu'au 5 mai prochain, et une visite guidée par l'artiste lui-même se tiendra le samedi 20 avril à 16h, pour une expérience privilégiée.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

