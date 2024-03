Nouvelles rencontres à la Porte Dorée, entre Beyrouth et la Corée

Le Palais accueillera, le samedi 6 avril 2024, une rencontre littéraire exceptionnelle de 16h30 à 18h30 dans son auditorium, réunissant Charles Berbérian, Sophie Darcq, et Seynabou Sonko. Ces trois auteurs, en compétition pour le Prix littéraire de la Porte Dorée 2024, partageront leurs œuvres et expériences avec le public.

Charles Berbérian nous présente Une éducation orientale (Casterman), une bande dessinée qui explore ses origines diverses et son identité façonnée par un héritage culturel riche et complexe. Né à Bagdad d'un père arménien et d'une mère grecque, et ayant grandi à Beyrouth jusqu'à l'éclatement de la guerre civile au Liban, Berbérian nous convie à un voyage intime à travers ses souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale.

Sophie Darcq, dans Hanbok (L' Apocalypse), raconte son périple plein d'émotions en Corée, à la recherche de sa famille biologique. Née en Corée en 1976 et adoptée par une famille française, diplômée de l'EESI et ancienne résidente à la Maison des Auteurs d'Angoulême, Darcq livre un récit familial qui navigue entre quête d'identité et besoin impérieux de reconnecter avec ses racines.

Seynabou Sonko, avec Djinns (Grasset), tisse une histoire captivante centrée sur Penda, dont la vie se trouve bouleversée lorsque son ami Jimmy est hospitalisé après une garde à vue. L'aventure qui s'ensuit est peuplée de personnages hauts en couleur, de pigeons et escargots vivant en appartement, et de phénomènes surnaturels, y compris les djinns qui tourmentent Penda et avec lesquels elle doit apprendre à coexister.

L'entrée à cette rencontre est gratuite, ouverte à la réservation à cette adresse. Cette après-midi sera l'occasion de découvrir ces auteurs en lice pour le prix de la Porte Dorée 2024, et d'explorer avec eux les thèmes de l'identité, de la mémoire et du surnaturel. L'événement sera ponctué d'une séance de dédicace.

En 2023, les Prix de la Porte Dorée avaient récompensé Polina Panassenko pour Tenir sa langue (Éditions de l'Olivier) et David Sala pour Le poids des héros (Casterman).

