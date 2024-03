Dramaturge, espion, horloger... Beaumarchais, sous toutes les coutures

Parmi ces pièces, les manuscrits de Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro se démarquent, les deux pièces ayant provoqué le scandale juste avant la Révolution française, par leur critique de la société privilégiée de l'Ancien Régime.

Ces documents offrent une fenêtre unique sur le processus créatif de l'écrivain, qui s'est acharné à modifier ses œuvres pour éviter la censure et refléter les préoccupations contemporaines. L'exposition s'intègre dans une thématique plus large du musée qui, jusqu'à l'automne 2024, expose des manuscrits, livres, estampes, photographies, affiches et objets liés aux révolutions.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), tour à tour horloger, musicien, polémiste, dramaturge et homme d'affaires, est célébré comme une figure majeure de l'ère des Lumières, précurseur de la Révolution française avec son œuvre théâtrale.

Ses archives, enrichies par des donations de ses descendants en 2022 et 2023, comprennent environ 25.000 documents d'une valeur exceptionnelle, constituant l'un des fonds littéraires du XVIIIe siècle les plus significatifs qui nous soient parvenus.

L'exposition retrace la genèse de ses œuvres théâtrales les plus influentes, soulignant leur portée politique et leur nature subversive. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des versions originales et révisées de tirades et monologues célèbres, ainsi que des manuscrits moins connus qui plongent dans l'univers de création de Beaumarchais. L'exposition présente également des estampes, des affiches rares du XVIIIe siècle, des éditions anciennes et des dessins, dont certains objets précieux comme un écran à main — variante de l'éventail — illustrant une scène du Barbier de Séville.

Enfin, l'exposition met en lumière l'influence durable de Beaumarchais au-delà de son époque, avec des œuvres du XIXe et XXe siècle au théâtre et à l'opéra, des mises en scène emblématiques, des costumes d'Yves Saint Laurent, des photographies de Roger Pic, et des enregistrements de la Comédie-Française.

Elle conclut par une exploration d'autres facettes de la vie de Beaumarchais, telles que ses rôles d'espion et de marchand d'armes, illustrées par des documents et lettres liés à des figures historiques comme Benjamin Franklin, La Fayette et Louis XVI. Cette exposition souligne la complexité et la richesse de l'œuvre et de la vie de Beaumarchais, reflet de l'esprit du siècle des Lumières.

Crédits image : BNF / Jean-Marc Nattier, Domaine public