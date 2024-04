Trois beaux jours de littérature, en juin à Montmorillon

Cette année sera marquée par un hommage particulier rendu à Régine Deforges, romancière à succès, première femme éditrice de France et figure emblématique du territoire montmorillonnais qui nous a quittés il y a 10 ans.

En souvenir du Salon du Livre que Régine Deforges a implanté sur la commune en 1990, l’édition 2024 du Festival du Livre s’ouvrira sur une soirée en son honneur au Cinéma le Majestic vendredi 7 juin, à 18h30. Ses trois enfants, ainsi que ses proches Julien Cendres et Noëlle Châtelet, raconteront l’œuvre de cette femme de lettres autour de plusieurs tables rondes tout au long du week-end.

Après l’inauguration du festival le samedi midi, le public pourra profiter de toute une palette de rencontres, ateliers et dédicaces avec près de soixante invités et exposants et toute une programmation d’animations jeunesse. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, deux lectures musicales et un jogging littéraire avec les invités d’honneur, Cécile Coulon et Timothée de Fombelle.

La littérature d’Asie sera également de la partie avec la présence d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs de mangas et de manhwas. C’est d’ailleurs Mori, jeune illustrateur taïwanais, qui a réalisé l’affiche du Festival 2024. La bande dessinée sera elle aussi célébrée avec Baudoin, Troubs et Claire Malary, de la maison d’édition Futuropolis qui fête ses cinquante ans, sans oublier la présence de Jean-Pierre Dionnet, « ange tutélaire » de Métal Hurlant !

Cécile Coulon et Timothée de Fombelle, invités d’honneur de cette édition 2024

Tour à tour romancière, poétesse, chroniqueuse radio et presse encensée par les critiques littéraires et le public pour sa plume, Cécile Coulon est devenue une figure incontournable de la scène littéraire francophone.

Publiée dès l’âge de 16 ans, elle comptabilise aujourd’hui une dizaine de romans et pas moins de trois recueils de poésie. Ardente ambassadrice des volcans auvergnats, passionnée de littérature américaine et coureuse infatigable, elle viendra à Montmorillon pour parler de son dernier livre, La langue des choses cachées, paru aux éditions l’Iconoclaste, court roman aux aspects de conte obscur.

À ses côtés en tête d’affiche, Timothée de Fombelle est l’invité d’honneur jeunesse de cette édition. Cet écrivain de romans à succès à qui l’on doit notamment le roman Tobie Lolness (2006) transporte ses lecteurs à travers l’imaginaire, l’émotion et la poésie qu’il se plaît à développer au fil des pages. Avec l’artiste Michel Thouseau, il vient à Montmorillon créer une lecture musicale inédite autour du troisième tome tant attendu de sa dernière série, Alma, la liberté parue aux éditions Gallimard Jeunesse.

Comme un retour aux sources, le Festival du Livre de Montmorillon 2024 se tiendra cette année sur la place du Maréchal Leclerc, berceau qui a vu s’épanouir les premières éditions de ce rendez-vous littéraire.

Enfin, Montmorillon consacrera sa journée professionnelle du vendredi 7 juin à la question environnementale du secteur littéraire, en partenariat avec l’Association pour l’écologie du livre.

La programmation complète du Festival sera dévoilée courant mai sur le site de l'événement.