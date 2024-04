Agir pour le vivant : “Dans les fissures, faire renaître de l’espoir

Sous le nom d'Agir pour le vivant, le festival rassemble penseurs, militants, acteurs publics, scientifiques et entreprises pour explorer des thématiques liées aux défis socio-économiques et environnementaux actuels.

Depuis sa création, Agir pour le vivant est devenu un espace de réflexion et d'actions essentiel dans le débat d’idées et l’engagement à l'échelle nationale et internationale. Le festival étend son influence en créant des liens entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, et se positionne comme un forum de discussion global pour esquisser une société plus solidaire et dynamique.

Avec des thématiques prospectives, le festival inspire et guide des expérimentations dans les entreprises et les organismes publics. Des résidences de travail exploratoires sont organisées tout au long de l'année pour développer de nouvelles méthodes de gouvernance et de développement durable.

Pour son cinquième anniversaire, Agir pour le vivant vise à raviver l’espoir dans une société divisée, en mettant l'accent sur le soin, la solidarité, la résistance et la réconciliation. Cette édition sera un creuset de questionnements et d'énergies, résonnant des voix de ceux engagés dans la lutte.

La 5ème édition arlésienne se prépare. Un anniversaire tout particulier, dans un contexte qui l’est tout autant. L’année que nous laissons derrière aura été celle de multiples fractures; celle où les citoyen·n·es, toutes générations confondues, sont descendues dans la rue, pour réclamer un droit au temps libre, et s’insurger contre la capture de notre corps par la machine capitaliste. Elle aura aussi été l’année où des méga bassines ont été démontées, où plus que jamais les crispations autour de l’eau, des biens communs, nous auront poussé à reconsidérer les questions de propriété, par le prisme de l’écologie et du vivant. 2023 restera tristement l’année de notre échec au test moral, celui de reconnaître et accueillir l’altérité. Mais dans toutes ces fissures, nous souhaitons y faire renaître de l’espoir: celui du soin, de la solidarité, de la résistance et de la réconciliation. Alors plus que jamais, nous ferons de cette 5ème édition, un espace où se forme les questionnements, où s’investissent les désirs, les énergies, les soulèvements et où résonnent les voix de celles et ceux qui luttent, par leurs corps et leurs pensées. – Agir pour le Vivant

Du 26 août au 1er septembre 2024, le festival animera Arles avec des événements dans une douzaine de sites, autour de six grandes thématiques : la paix, la spiritualité de la Terre, la propriété écologique, une réflexion sur le travail, le soin des humains et de la Terre, et les territoires vivants.

Cette grande mobilisation renforcera aussi l'aspect citoyen et pédagogique du projet, avec des formats participatifs, des cartes blanches aux artistes, et un festival du film en parallèle. L'Université du vivant accueillera une nouvelle promotion de jeunes pour un parcours enrichissant de réflexions et d'actions.

Dans un effort pour lier les théories écologistes aux réalités territoriales, Agir pour le vivant introduira des résidences de travail en collaboration avec des partenaires privés et publics, visant à repenser nos modes de vie et la protection des biens communs.

Pour cette édition, le festival accueillera des intervenants de renom, incluant Nancy Huston, Juliette Rousseau, Alejandro Jodorowsky, Bénédicte Bonzi, Mohamed Amer Meziane, Anne-Laure Delatte, Catherine Malabou, François Jarrige et Marin Fouqué.

Crédits photo : Agir pour le vivant